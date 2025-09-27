Max Verstappen kijkt enigszins tevreden terug op de kwalificatie voor de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. De viervoudig F1-kampioen noteerde de derde tijd en liet achteraf weten dat verkeer hem in zijn laatste ronde ietwat in de weg zat, maar dat het al met al een prima sessie was.

De poleposition ging uiteindelijk naar het team van Walkenhorst Motorsport. Christian Krognes was in de Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO met startnummer 34 het snelst en zette een rondetijd neer van 8:06.057. Daarachter vinden we de Audi R8 LMS GT3 van Frank Stippler terug. Die klokte een tijd van 8:08.176, zo’n twee seconden langzamer dan de pole.

Verkeer

Na afloop legde Verstappen uit: "Het ging best goed. Op de intermediates voelde de auto goed aan en ook de balans was prima." De start van de sessie werd met een half uur uitgesteld vanwege de mist, waardoor de baan aanvankelijk nog vochtig was. Daarna droogde het circuit op en hoewel de tijden sneller werden, kwam er ook meer verkeer op de baan. "Toen we op slicks reden, had ik te veel verkeer in mijn laatste ronde om echt een goede tijd te kunnen rijden. Maar de auto gaat prima en de banden zijn goed, dus het zou goed moeten komen tijdens de race"

Verstappen gaat voor de winst

De vieruursrace begint om 12:00 uur en Verstappen heeft er vertrouwen in en mikt hij op de winst: "Het snelheidsverschillen met zoveel verschillende auto’s zijn natuurlijk groot. Er was maar één droge lijn, dus in sommige bochten ging ik op de limiet. Maar ik geniet ervan." In die sessie deelt Verstappen de wagen met teamgenoot Chris Lulham. Wie van het duo de race om 12:00 uur zal starten, is nog niet bekend.

