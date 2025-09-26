Romain Grosjean is voor het eerst sinds zijn angstaanjagende ongeluk van 2020 achter het stuur gekropen van een Formule 1-auto. Hij nam deel aan een F1-testdag op het Autodromo del Mugello met zijn oude werkgever Haas. Tegenover onder andere GPFans laat de Fransman weten hoe het ging.

Grosjean stond aan de start van 181 Grands Prix en verdiende tien keer een beker op het podium. Na vijf seizoenen bij Renault/Lotus zagen we hem vijf seizoenen bij Haas. Hij was er vanaf het eerste moment van het Amerikaanse team bij en was vaak een solide middenvelder. Zijn laatste jaar viel echter qua resultaten tegen en het kwam nog vroegtijdig ten einde ook. Grosjean crashte in 2020 zo hard in Bahrein dat het chassis in tweeën brak en de cockpit in vuur en vlam in de vangrails hing. Hij ontsnapte met relatief lichte brandwonden aan zijn handen en enkels. Zijn F1-avontuur zat erop en Grosjean stapte over naar de IndyCar en later naar IMSA en Le Mans met Lamborghini. Recentelijk wordt hij weer in verband gebracht met een IndyCar-zitje.

Artikel gaat verder onder video

Emotionele dag voor Grosjean

Vandaag lag de focus echter volledig op een F1-testdag. "Vijf jaar na Bahrein zijn we hier in Mugello. Mijn dank gaat uit naar Haas voor een speciale dag", vertelt Grosjean. "Door Gene Haas en [teambaas] Ayao Komatsu kon dit gebeuren. Laten we zeggen dat het als een bruiloft was - een natte, maar hele mooie bruiloft. Ik voelde me een beetje stroef op het begin, maar daarna kwam alles terug. Ik mocht zelfs een staande start doen. En weet je wat? Mijn laatste staande start was in Bahrein in 2020, dus dit keer ging het een stuk beter", zo grapte hij.

Het was een emotionele dag voor Grosjean. "Ik ben erg dankbaar voor deze unieke kans, om een aantal mensen van Australië 2016 [debuut met Haas] te zien en de nieuwe generatie auto te besturen, dus dat was fantastisch. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik moest huilen, maar ik heb me vizier omlaag gehouden. Tijdens mijn laatste ronde klapte iedereen van Ferrari, Red Bull, Pirelli en Haas, en gaven ze me een staande ovatie. Ik had zoiets verwacht in Abu Dhabi in 2020, maar ik denk dat het vandaag nog beter was."

Gerelateerd