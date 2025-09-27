Waarom racen er maar drie andere auto's in dezelfde klasse als Verstappen op de Nürburgring?

We moeten nog eventjes geduld hebben, maar Max Verstappen gaat zo dadelijk de Nürburgring Nordschleife op voor zijn eerste GT3-kwalificatie. Direct daarna volgt zijn GT3-racedebuut. Maar waarom hoeft de Red Bull F1-coureur het slechts tegen drie andere auto's in zijn klasse op te nemen? GPFans legt het uit.

Er staan maar liefst 110 auto's op de (voorlopige) inschrijflijst van de 57. ADAC Barbarossapreis. Dat klinkt als heel veel, maar deze zijn opgedeeld over 20 verschillende klasses afhankelijk van het type auto, hoe snel de auto is en zelfs het soort brandstof dat de auto verbruikt. De GT3-klasse is de snelste divisie in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) en het wordt daar de SP9-klasse genoemd. Deze is weer opgedeeld in een Pro-, Pro-Am en Am-categorie, afhankelijk van het niveau van de coureurs. Verstappen en diens protegé Chris Lulham doen uiteraard mee in de SP9-Pro met hun Emil Frey Racing-Ferrari 296 GT3 en gaan dus voor de algemene zege in de negende ronde van de NLS.

Artikel gaat verder onder video

Drie andere auto's in SP9-Pro

Lulham en Verstappen hoeven van slechts drie andere auto's in de SP9-Pro uitdaging te verwachten vandaag. De nummer-6-Ford Mustang GT3 van Haupt Racing Team komt uit met Vincent Kolb en Frank Stippler. De laatstgenoemde heeft al drie 24h-Nürburgring-overwinningen op zijn naam geschreven en zegevierde met Kolb tijdens de vorige NLS-race. De nummer-9-Ford Mustang GT3 van Haupt Racing Team zal bestuurd worden door 24h-Nürburgring-klassewinnaar Dennis Fetzer, GT Academy-ster Jann Mardenborough en DTM-coureur Fabio Scherer. De nummer-54-Porsche 911 GT3 R van Dinamic GT komt in actie met Porsche Supercup-kampioen Bastian Buus en regerend FIA World Endurance LMGT3-kampioen Joel Sturm.

In totaal bestaat de SP9-klasse uit 11 GT3-auto's, maar de zeven andere teams komen uit in de Pro-Am- of Am-categorieën, waardoor de kans een stuk kleiner is dat ze voor de algemene overwinning kunnen strijden met de SP9-Pro-deelnemers.

© Gruppe C | Start van de 65. ADAC ACAS Cup, toen Verstappen meedeed in een GT4-Porsche

Waarom zo'n klein GT3-veld?

Aan het begin van het seizoen van de Nürburgring Langstrecken-Serie evenals in de 24h-Nürburgring zien we normaal gesproken zo'n dertig GT3-auto's, dus waarom is het aantal SP9-deelnemers drie keer zo weinig nu Verstappen meedoet?

Per team kan de reden om niet mee te doen verschillen, maar de voornaamste reden is de timing van de 24h-Nürburgring. Deze wordt vaak in mei of juni verreden, afhankelijk van wanneer de Duitsers Sacramentsdag vieren en een langer weekend vrij zijn. Een boel teams nemen alleen deel aan de NLS-races vóór de 24h-Nürburgring om zoveel mogelijk kilometers te maken. De bekende Porsche-renstal Manthey Racing, BMW-formatie ROWE Racing en meer gebruiken de NLS-races dus puur als test om het NLS-kampioenschap vervolgens te laten vallen ná de 24h-Nürburgring. Aan het begin van het NLS-seizoen van 2026 zal het aantal SP9-deelnemers weer flink stijgen.

Dan zijn er ook teams die de NLS niet gebruiken voor de 24h-Nürburgring of om voor de titel te gaan, maar voor promotiedoeleinden of om andere onderdelen te testen. De NLS is een van de weinige kampioenschappen met GT3-auto's waarbij verschillende bandenfabrikanten worden toegelaten. Pirelli werkt bijvoorbeeld samen met Dinamic GT om nieuw rubber te ontwikkelen en te testen, en dus doen ze nu toevallig voor het eerst in lange tijd wél mee aan een NLS-race, terwijl ze de afgelopen wedstrijden hebben overgeslagen.

Falken Motorsports wordt gerund door Schnabl Engineering en wordt gebruikt om Falken Tyre-banden te ontwikkelen, testen en adverteren. Dit Porsche-team is vaak het sterkst in de NLS na de 24h-Nürburgring, maar ieder seizoen slaan ze toch één of twee races over - dit wordt, vrijwel willekeurig, ver van tevoren bepaald. Toevallig zijn de felblauw-groene bolides er dit weekend niet bij.

Gerelateerd