LIVE | Bekijk hier live de eerste GT3-kwalificatie van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Max Verstappen maakt vandaag zijn GT3-racedebuut in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Maar eerst moet er natuurlijk nog gekwalificeerd worden voor de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de NLS. De kwalificatie is hier live te zijn met Duits commentaar.
Verstappen zal de nummer-31 Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing besturen. Deze deelt hij met zijn protegé Chris Lulham in de Pro-klasse van de SP9-categorie, de hoogste klasse voor GT3-bolides. De Red Bull F1-coureur reed twee weken geleden al op de Nürburgring Nordschleife met Lulham, maar dat was in een teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP. Dit werd gezien als een Categorie B-auto. Hierin moest hij 14 incidentvrije ronden voltooien om zijn Permit A (in feite de GT3-licentie) te mogen aanvragen.
De kwalificatie zal anderhalf uur duren tussen 8:30 en 10:00. Het is alleen beschikbaar met Duits commentaar, alvorens de race ook met Engels commentaar zal worden uitgezonden. UPDATE: Helaas werd de start van de kwalificatie uitgesteld vanwege mist en ging de sessie pas om 9:00 uur van start.
