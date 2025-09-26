close global

Verstappen during charity football match in Monaco

EA FC 2026 komt vandaag uit: Waarom doen F1-coureurs ieder jaar deze voetbalwedstrijd?

EA FC 2026 komt vandaag uit: Waarom doen F1-coureurs ieder jaar deze voetbalwedstrijd?

Vincent Bruins
Verstappen during charity football match in Monaco

EA Sports brengt vandaag FC 2026 uit, het gloednieuwe FIFA-voetbalspel. De coureurs uit de Formule 1 zijn niet onbekend met voetbal. Zo speelde Max Verstappen gisteren al de nieuwe game en kreeg hij vier rode kaarten, maar de topatleten komen ook ieder jaar in Monaco samen voor een belangrijke wedstrijd.

Elke woensdag voor de F1 Grand Prix van Monaco vindt de Racing Stars Football Cup plaats. Dit gebeurt in het Stade Louis II, de thuisbasis van AS Monaco. Een elftal vooral bestaande uit huidige of voormalige Formule 1-coureurs nemen het tijdens de Racing Stars Football Cup op tegen de 'Barbagiuans', een elftal van voetballers en andere sporthelden. Fernando Alonso, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Carlos Sainz en Pierre Gasly deden afgelopen mei mee. De laatstgenoemde was de aanvoerder.

Goede doelen

In het verleden hebben we ook coureurs als Charles Leclerc, Michael Schumacher en Max Verstappen zien meedoen. Het is dan ook een belangrijke voetbalwedstrijd, want er wordt een boel geld mee opgehaald voor het goede doel. Dit jaar werd er geld verzameld voor de Jules Bianchi Association, vernoemd naar de in 2015 overleden F1-coureur. Deze stichting steunt het ziekenhuis in Nice, het Hôpital L'Archet. Het tweede goede doel was Be Safe Monaco, wat het doel heeft om bewustzijn te creëren voor de gevaren van rijden onder invloed.

