Steiner ziet geen rol voor Horner bij Aston Martin: 'Er is een probleem met Newey'
Christian Horner is na een schikking van maar liefst 100 miljoen dollar vertrokken bij Red Bull en inmiddels is het speculeren over zijn toekomst ook begonnen. Guenther Steiner schrijft alvast één team af: volgens de oud-teembaas heeftg Aston Martin geen behoefte aan Horner. Volgens Steiner is er een vermeend "probleem" tussen Horner en Adrian Newey, waardoor een overstap naar Aston Martin niet mogelijk is.
Enkele maanden geleden was het plotseling over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar na Silverstone ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat had gezet. Laurent Mekies werd zijn opvolger bij het team waar Max Verstappen nog altijd een langdurig contract heeft.
Horner vs Newey
Na het ontslag van Horner moest de financiële situatie nog wel afgehandeld worden. Dat is nu deze week gebeurd. De Britse oud-teambaas van Max Verstappen krijgt behoorlijk wat geld mee om zijn contract door Red Bull af te laten kopen, zo wisten diverse media eerder deze week te melden. Inmiddels wordt er ook volop gespeculeerd over de toekomst van Horner. Steiner, de voormalig teambaas van Haas F1, denkt in ieder geval dat Aston Martin geen behoefte heeft aan Horner, ondanks zijn indrukwekkende cv en successen bij Red Bull. Volgens hem zou de relatie tussen Horner en Newey, die vorig jaar de overstap naar Aston Martin maakte, een vermeend "probleem" vormen. "Het afgelopen jaar was het probleem tussen Adrian en Christian een van de redenen waarom Adrian Red Bull verliet. Dus Christian terughalen, ik denk niet dat dat op dit moment zou werken."
Veel onvrede
Newey is op zijn beurt namelijk een essentieel onderdeel van de toekomstplannen van Aston Martin, zeker nu het team vanaf 2026 met Honda gaat samenwerken. De woorden van Steiner komen op een moment dat Red Bull zich weer herpakt lijkt te hebben sinds de komst van Laurent Mekies als opvolger van Horner. Steiner ziet dat er intern veel onvrede was bij Red Bull en dat veranderingen nodig waren. Hij denkt dat Aston Martin met de huidige mensen goed gepositioneerd is om te presteren onder de nieuwe reglementen. "Ik denk dat Aston Martin, met de mensen die ze nu hebben, heel goed in staat is om te laten zien wat ze onder de nieuwe regelgeving kunnen", besluit Steiner.
