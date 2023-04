Brian Van Hinthum

Woensdag 26 april 2023 13:19

Viaplay heeft natuurlijk sinds begin 2022 de Formule 1-rechten in handen en het Scandinavische streamingplatform heeft besloten om door te pakken op het gebied van racegeweld. De service gaat namelijk vanaf 2023 ook DTM, de Ferrari Challenge en de 24 uur durende langeafstandsrace op de Nürburgring naar Nederland brengen.

Nadat de Formule 1-rechten in Nederland een tijd lang in handen waren van Ziggo Sport, werd er een te laag bod uitgebracht in de strijd om de rechten voorafgaand aan het 2021-seizoen. Het was destijds de Nordic Entertainment Group die de rechten in Nederland in handen nam en hun streamingsplatform Viaplay naar voren schoof om de races in Nederland te gaan verslaan. Inmiddels wordt er volledig geopereerd vanuit de Viaplay Group AB. In 2023 begint men aan het tweede jaar in Nederland.

Meerdere nieuwe raceklassen

Dat tweede jaar probeerde men eerder al kracht bij te zetten door de banden met Max Verstappen sterker te maken en dat resulteerde al in een hoop content met de Nederlander in de hoofdrol. Viaplay beperkt zich echter niet tot de Formule 1: in 2023 gaat men ook raceklassen als DTM, de Ferrari Challenge en de 24 uur op de Nürburgring naar de Nederlandse woonkamers brengen. "We zijn verheugd om ons portfolio van autosportrechten in Nederland uit te breiden met deze spannende nieuwe aanwinsten. De toevoeging van de DTM-serie, met een Nederlandse coureur, maakt het nog specialer. Naast de DTM zullen er vele geweldige raceseries en evenementen beschikbaar zijn voor onze abonnees, met als absoluut hoogtepunt de 24 uur op de legendarische Nürburgring Nordschleife", zegt René Knudsen van Viaplay.

Vermeulen in de DTM

Met die Nederlandse coureur doelt hij op Thierry Vermeulen, de zoon van de manager van Verstappen, Raymond Vermeulen. Hij debuteert dit jaar in de DTM en gaat dus op de voet gevolgd worden. "Ik ben blij om deze kans, die vroeg kwam, met beide handen aan te grijpen. Het is immers altijd mijn droom geweest om in DTM te rijden, wat volgens mij de top is van GT3 met de beste fabrikanten en waar de beste teams en coureurs strijden om het kampioenschap. Ik ben ontzettend enthousiast om in een Ferrari 296 GT3 te rijden en ik ben ook blij om Jack Aitken als teamgenoot te hebben, die een ervaren en snelle coureur is waarvan ik veel kan leren. Het is ook fantastisch nieuws om deel uit te maken van Viaplay's autosport-line-up", besluit hij.