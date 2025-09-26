Verstappen kijkt met open mond naar Alonso: "Nog steeds he, het is bizar!"

Max Verstappen is diep onder de indruk van hetgeen Fernando Alonso vandaag de dag laat zien. De Spanjaard is inmiddels 44 jaar oud, maar draait nog steeds moeiteloos mee op het hoogste niveau. Inmiddels doet hij dat al zo'n 25 jaar. Bijzonder indrukwekkend, zo zegt ook Verstappen, die goed bevriend is met de tweevoudig wereldkampioen.

Alonso maakte in 2001 zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Op dit moment was Verstappen amper zes jaar oud. Ruim 25 jaar later is Verstappen één van de beste coureurs op de grid met vier wereldtitels op zak en rijdt Alonso nog steeds. De Spanjaard is nog steeds competitief en hoopt volgend jaar zelfs een kampioenschapswaardige bolide onder zijn kont te hebben. Verstappen, die zelf altijd heeft gezegd nooit zo lang door te willen gaan in de Formule 1, is bijzonder onder de indruk van hetgeen Alonso presteert. Hij vindt het bijzonder knap dat Alonso nog steeds de motivatie, energie en kracht heeft om door te gaan.

Verstappen bewondert Alonso: "Het is bizar!"

"Hij rijdt nog steeds. Het is bizar", zo begint Verstappen over Alonso. "Ik bewonder hem enorm. Hoe hij is als persoon, als coureur op zijn leeftijd, en hoe hij nog steeds zo gemotiveerd is om te presteren in de Formule 1... Maar tegelijkertijd ook wat hij daarvoor heeft gedaan, zoals het overstappen naar de langeafstandsracerij [in het World Endurance Championship] en zelfs de Dakar, dat is behoorlijk bizar. Het toont gewoon aan dat hij echt gepassioneerd is over racen, het maakt niet uit of het een Formule 1-auto is of niet", aldus de Nederlander volgens Motorsport.com.

Verstappen denkt dat Alonso pech heeft gehad

Het feit dat Alonso met zijn kwaliteiten én leeftijd 'slechts' twee wereldtitels achter zijn naam heeft staan, zegt volgens Verstappen niets. Het is deels een kwestie van pech of geluk, zo stelt hij. "Dat hij al een tijdje niet heeft gewonnen in de Formule 1, tja, dat is ook wat kan gebeuren. Er zijn ook veel coureurs die nooit hebben gewonnen in de Formule 1, die misschien wel hadden kunnen winnen of hadden moeten winnen. Dat hoort helaas bij de Formule 1: je krijgt niet altijd de juiste kansen. Natuurlijk had hij een aantal goede jaren waarin hij het kampioenschap won en je echt zijn talent kon zien. Maar dat betekent niet dat zijn snelheid nu weg is of dat hij niet meer snel is. Maar het is nog steeds erg mooi dat hij er is en ik heb veel respect voor wat hij doet."

