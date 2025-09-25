close global

Verstappen ahead of his Nurburgring debut

Dit is hoe je Verstappen zaterdag van dichtbij kunt zien op de Nürburgring Nordschleife

Dit is hoe je Verstappen zaterdag van dichtbij kunt zien op de Nürburgring Nordschleife

Vincent Bruins
Verstappen ahead of his Nurburgring debut

Max Verstappen maakt aankomende zaterdag zijn GT3-racedebuut op de Nürburgring Nordschleife. Niet alleen wordt het op tv en op YouTube uitgezonden, maar je kunt er zelf ook bij zijn. GPFans legt uit hoe je Verstappen in het echt kunt zien.

Op zaterdag 27 september wordt de 57. ADAC Barbarossapreis verreden. Het is de één na laatste ronde (NLS9) van het 2025-seizoen van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Verstappen zal een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing delen met zijn protegé Chris Lulham. Dit komt nadat hij zijn Permit A heeft behaald. Deze mocht hij aanvragen, nadat hij 14 incidentvrije ronden had verreden in een teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP in de 65. ADAC ACAS Cup (NLS7) van 13 september.

Toegang tot tribunes, paddock, pitwalk en gridwalk

Jij kunt er zaterdag bij zijn om Verstappen in actie te zien. Tickets zijn namelijk makkelijk te bestellen via de website van de Nürburgring. Voor slechts €25 krijg je toegang tot de BMW M Power-tribune langs het rechte stuk, de Bilstein-tribune bij de eerste bocht en de Paddock-tribune bij de Veedol-Schikane, voordat de auto's naar links duiken om de Nordschleife op te gaan. Met hetzelfde ticket mag je ook kijken bij de bekende plekken Brünnchen en Pflanzgarten langs het Nordschleife-gedeelte. Tevens geeft het toegang tot de paddock.

Daar blijft het niet bij, want als fan mag je ook de pitwalk doen tussen de kwalificatie en de race én de gridwalk voor de race. Daar kun je Verstappen dus gewoon van dichtbij zien samen met Lulham.

Dit allemaal dus voor slechts €25 en kinderen van 14 jaar of jonger mogen gratis naar binnen. Tickets zijn hier te bestellen. De kwalificatie van anderhalf begint om 8:30 uur. De race van vier uur volgt om 12:00 uur.

