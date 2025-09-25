Do or die voor Hamilton in 2026: Ferrari een optie voor Verstappen in 2027?

Lewis Hamilton heeft bij Ferrari nog een contract tot eind 2026 met een optie voor nog een seizoen. De Brit is nog steeds op jacht naar zijn historische achtste wereldtitel in F1, maar daarvoor lijkt 2026 wel do or die te gaan worden. Max Verstappen zou hiervan kunnen profiteren.

Hamilton won al zijn kampioenschappen bij Mercedes (en McLaren Mercedes), maar kwam er gedurende het huidige tijdperk wel achter dat de auto van Mercedes hem niet lag en hem niet aan een achtste titel zou gaan helpen. De Brit besloot vervolgens, voordat het seizoen 2024 begonnen was, bekend te maken met Mercedes dat hij vanaf 2025 naar Ferrari zou gaan om teamgenoot van Charles Leclerc te worden en zijn achtste titel toch nog binnen te slepen.

Hamilton in 2024

Hamilton zou vervolgens, nadat hij begin 2024 het nieuws bekend had gemaakt, tijdens het seizoen 2024 met Mercedes eigenlijk simpelweg niet goed genoeg presteren. De Brit leek al met zijn gedachten bij Ferrari te zijn en zijn team leek al met de gedachte bezig met de opvolger van Hamilton. Toch is dat niet het hele verhaal, want ook in 2022 en 2023 bleek al dat Hamilton gewoon niet een hele goede connectie heeft met deze generatie auto's.

Hamilton bij Ferrari

De hoop van Hamilton (en zijn fans) was dat de Brit bij Ferrari zich ineens beter zou gaan voelen in deze generatie auto's. Ferrari deed er ook alles aan om de auto aan te passen en zo voor te bereiden op de komst van Hamilton, want de verwachtingen waren dat Ferrari wel eens mee kon doen om de titel in 2025. Deze aanpassingen bleken echter ook de doodsteek te zijn voor zowel Hamilton als Leclerc, want in 2025 is gebleken dat die aanpassingen de auto eerder langzamer en minder stabiel hebben gemaakt dan beter in vergelijking met eind 2024. Vooral problemen met de rijhoogte zorgde ervoor dat de start van het seizoen dramatisch was.

Inmiddels is het duidelijk dat Hamilton dit jaar niet gaat bereiken waarvoor hij naar Ferrari is gekomen: wereldkampioen worden. Zowel hij als Leclerc gaan dit jaar geen einde maken aan de droogte voor Ferrari, waardoor alle hoop nu is gevestigd op het nieuwe tijdperk in F1 dat in 2026 gaat beginnen.

Hamilton moet hopen op 2026

Veel mensen, inclusief waarschijnlijk Hamilton zelf, zien 2026 als het seizoen waarin Hamilton zijn achtste titel moet gaan veroveren. Ferrari zal met een goede eigen motor en ook een goede aerodynamische auto moeten komen. Als dat allemaal is gelukt, moet er op het gebied van communicatie nog veel verbeteren en zal er ook op strategisch gebied nog wat moeten veranderen wil Ferrari de droogte wat betreft titels gaan beëindigen.

Voor Hamilton zal de hoop vooral zitten in het feit dat de auto's compleet op de schop gaan en hem wellicht beter zullen liggen dan de huidige generatie aan auto's. Het is eigenlijk ook de enige hoop die Hamilton wellicht nog heeft, want de jaren beginnen ook bij de Brit te tellen. Daarom valt het ook zeker niet uit te sluiten dat, als de auto's Hamilton ook in 2026 niet liggen, de Brit de optie in zijn contract niet ligt en het wel welletjes kan vinden. In dat geval is er naast Leclerc voor 2027 ineens een opening.

Verstappen en Ferrari?

Vanwege het duo Sebastian Vettel en Charles Leclerc en nu Hamilton en Leclerc zijn Verstappen en Ferrari eigenlijk nooit aan elkaar gelinkt geweest. Mocht Hamilton na 2026 stoppen en er naast Leclerc ineens een stoeltje vrijkomen, dan is het zeker niet onlogisch om Verstappen die stap te zien maken. Zeker als de motor en auto van Ferrari goed blijken te zijn en Verstappen zijn clausule kan lichten als hij niet in de top twee/drie van het kampioenschap bij de coureurs staat in de zomer.

Zo zou Hamilton, naast Red Bull zelf natuurlijk, ook een flinke rol kunnen spelen in wat Verstappen-manager Raymond Vermeulen een 'seizoen waarin de toekomst van Verstappen beslist gaat worden' noemde.

Conclusie

Dat Hamilton dit jaar geen titel meer gaat veroveren bij Ferrari is een zekerheid. Dat Hamilton volgend jaar nog een poging gaat wagen in nieuwe auto's met de hoop dat deze auto's hem wel liggen, lijkt ook wel een zekerheid te zijn. Mocht Hamilton in 2026 zich goed voelen, maar nog geen kampioen worden, zou hij wellicht de keuze kunnen maken om nog een jaar door te gaan. Als hij wereldkampioen wordt volgend seizoen of de auto blijkt Hamilton wederom niet te liggen, dan kan hij nog wel eens besluiten om gewoon te stoppen. Mocht dit gebeuren en Red Bull blijkt geen competitieve auto te hebben waardoor Verstappen zijn clausule kan activeren, dan zou voor 2027 ineens Ferrari een optie kunnen zijn voor Verstappen.

