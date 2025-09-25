Christian Horner, de man achter het succes van Red Bull Racing, heeft naar verluidt maar liefst £80 miljoen uitgekeerd gekregen na het ontbinden van zijn contract. Dat meldt de Daily Mail. Horner's contract liep oorspronkelijk tot 2030, maar is voortijdig beëindigd.

Horner zal nu eerst een periode van 'gardening leave' ondergaan. Deze tijd neemt hij om samen met vrouw Geri Halliwell een verlate huwelijksreis te maken. Het stel, dat in 2015 in het huwelijksbootje stapte, heeft ervoor gekozen om naar Schotland te gaan, in plaats van naar een exotische bestemming. Zo markeren ze tien jaar huwelijk, zonder dat ze ooit eerder op huwelijksreis zijn geweest.

Toekomst in de Formule 1

De toekomst van Horner in de Formule 1 is inmiddels onderwerp van speculatie. Er doen geruchten de ronde dat hij in 2026 bij verschillende teams aan de slag kan, waaronder Alpine en Haas. Het lijkt er echter op dat hij in ieder geval een vorm van eigendom, hoe klein dan ook, bij zijn volgende team zal willen hebben.

Goede steun aan zijn zijde

Inmiddels geniet het paar van hun tijd samen. Vrienden van het stel hebben laten weten dat dit een goede tijd voor ze is, en dat Horner veel steun van zijn vrouw krijgt. Halliwell was altijd veel aanwezig tijdens de F1-raceweekenden, en zou ook zomaar eens weer terug kunnen keren naar de F1-paddock.

