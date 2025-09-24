Aankomend weekend komt Max Verstappen in actie op de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen behaalde zo’n twee weken geleden zijn GT3-licentie, waardoor hij zaterdag mag deelnemen aan de Nürburgring Langstrecken-Serie. Op Verstappen.com laat hij weten dat hij niet kan wachten.

Halverwege september ging Verstappen op voor zijn Permit A, waarmee hij mag racen in GT3’s op de Nordschleife. Daarvoor moest hij veertien ronden zonder incidenten afleggen in een categorie B-auto. Dat plan slaagde, maar Verstappen had nog goedkeuring nodig. Het was de bedoeling dat hij na die eerste veertien ronden opnieuw zou rijden, ditmaal in de nummer 89-Porsche van Lionspeed GP. Die wagen kampte echter met technische problemen. Desondanks kreeg de Nederlander alsnog het groene licht om zijn vergunning aan te vragen.

Verstappen heeft er zin in

Daarmee kan Verstappen dit weekend in actie komen op de ‘Groene Hel’. “Het is mijn passie om ook dit soort GT3-races te rijden. Ik kan niet wachten!”, aldus de viervoudig wereldkampioen, die in 2025 aan zijn elfde jaar in de Formule 1 begint. “Ik ben gepassioneerd door racen, ook buiten de Formule 1. Elke ronde op de Nordschleife is een andere ervaring. De sfeer is er fantastisch en er zijn veel fans van langeafstandsraces aanwezig. Het is mijn hobby om in andere categorieën dan de Formule 1 te racen. Mijn droom is om uiteindelijk deel te nemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring Nordschleife.”

De Nordschleife is geen eenvoudige baan, benadrukt Verstappen: “De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje van circuits waar ik wil racen, omdat het extreem uitdagend en veeleisend is, met zijn enorme lengte en krappe, historische lay-out.”

