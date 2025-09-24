close global

Max Verstappen after his win in Baku

VIDEO | Verstappen ziet uitdagingen in Singapore: "Dan is het echt moeilijk" | GPFans Recap

Dion de Brouwer

Max Verstappen blikt vooruit op de volgens hem moeilijke Grand Prix in Singapore. Bij de persconferentie na afloop van de race in Baku zei hij dat Singapore een hele andere uitdaging wordt door de hoge downforce die daar nodig is.

Max Verstappen VIDEO

'Mercedes en Russell botsen op twee eisen', Verstappen debuteert dit weekend in NLS
'Mercedes en Russell botsen op twee eisen', Verstappen debuteert dit weekend in NLS

  • 18 minuten geleden
Verstappen mist telefoon en ziet 'P' er mee losgaan: 'Oh, ze is hem aan het versieren'
Verstappen mist telefoon en ziet 'P' er mee losgaan: 'Oh, ze is hem aan het versieren'

  • 48 minuten geleden
  • 44
 Formule 3 trekt de portemonnee en gaat top vijf uit kampioenschap financieel ondersteunen
Formule 3 trekt de portemonnee en gaat top vijf uit kampioenschap financieel ondersteunen

  • 1 uur geleden
Broer Lewis Hamilton ontsnapt aan vlammenzee nadat auto in brand vliegt op Silverstone
Broer Lewis Hamilton ontsnapt aan vlammenzee nadat auto in brand vliegt op Silverstone

  • 1 uur geleden
Waar kun je dit weekend het GT3-debuut van Max Verstappen bekijken?
Waar kun je dit weekend het GT3-debuut van Max Verstappen bekijken?

  • 2 uur geleden
  • 5
 'Horner overweegt zich in te kopen bij Haas'
'Horner overweegt zich in te kopen bij Haas'

  • 3 uur geleden
  • 1
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september

