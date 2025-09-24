Red Bull Racing zal in de jaargang 2025 wat minder inkomsten hebben dan in voorgaande jaren, maar uit de cijfers van 2024 (deels door resultaten in 2023 beïnvloed) blijkt wel dat het team van Max Verstappen gedurende 2025 nog een flinke buffer zal hebben.

Dit laten documenten bij Companies House van Red Bull Racing zien. Uit die documenten blijkt dat het inkomen van Red Bull Racing met 9.5 miljoen dollar is gestegen in 2024 dankzij een ijzersterk seizoen 2023. In totaal werd er dat seizoen door het team 425 miljoen dollar verdiend, waar onder meer het prijzengeld onder valt, maar ook geld vanuit sponsoren en andere inkomsten. Deze inkomsten zijn vooral binnengehaald door het kampioenschap van Verstappen bij de coureurs en het kampioenschap van Red Bull zelf bij de constructeurs in 2023. Alleen de resultaten in F1 leverde al 87.5 miljoen dollar op.

Red Bull

De kans dat deze inkomsten vanuit Red Bull Racing zelf minder zullen zijn door 2024 en dus in 2025 is groot. In 2024 werd Verstappen weliswaar kampioen bij de coureurs, maar een stuk minder dominant dan in 2023 het geval was. In 2024 werd Red Bull ook geen kampioen bij de constructeurs, waardoor ook die inkomsten lager zullen liggen. In 2025 is de kans dat Red Bull een kampioenschap pakt niet groot, waardoor ook die inkomsten waarschijnlijk lager zullen gaan uitkomen. 2023 zou voorlopig zomaar eens het laatste echte lucratieve seizoen kunnen zijn geweest op financiële gebied.

Salaris Horner

Horner, die inmiddels ontslagen is, bleek de bestbetaalde werknemer te zijn van Red Bull Racing. Horner kreeg bijna tien miljoen dollar in 2024, een verhoging van iets meer dan 62.000 dollar ten opzichte van 2023. Horner werd begin 2025 ontslagen en zal ongeveer 60 miljoen euro mee gaan krijgen als afkoopsom om zijn contract uit te laten kopen door Red Bull Racing. Deze kosten zullen pas meegenomen worden in het financiële plaatje van 2025, iets wat pas in 2026 geopenbaard zal worden.

