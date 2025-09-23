Kan Max Verstappen nog wereldkampioen worden bij de coureurs? Het is de vraag die na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan ineens heel vaak werd gesteld. Volgens Charles Leclerc is McLaren nog steeds de favoriet met Lando Norris en Oscar Piastri, maar zal Verstappen geen kansen onbenut laten als de deur door het team open wordt gezet.

Verstappen leek voor de zomerstop het kampioenschap bij de coureurs, zijn vijfde op rij, wel uit het hoofd te kunnen zetten. Door uitvalbeurten van Lando Norris, Oscar Piastri en mindere weekenden van allebei de coureurs is het gat met nog zeven races en drie sprintraces echter nog maar 69 punten. Het nieuwe geloof in een titel komt vooral door het feit dat Verstappen twee dominante zeges heeft geboekt in Monza en Bakoe.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc over Verstappen

Leclerc, die zelf in 2022 even mee kon doen om de titel voordat Verstappen aan een ongekende reeks begon die hem in 2022 (en daarna ook in 2023 en 2024) de titel op zou leveren, moest op grote afstand - de Monegask werd negende - toezien hoe Verstappen het weekend in Azerbeidzjan domineerde. Leclerc zegt tegenover Motorsport.com dat McLaren zich geen fouten kan permitteren. "Ik denk niet dat Max [Verstappen] iets laat liggen, dat is zeker. Ik denk dat ze een grote stap voorwaarts hebben gezet met de auto en dat ze nu ook op een heel sterk niveau zitten."

Related image

Leclerc ziet 'Red Bull niet domineren'

Leclerc vervolgt door te stellen dat Red Bull niet ineens dominant is, maar McLaren gewoon minder in vorm is dan het geval was. "McLaren heeft geen heel soepel weekend gehad - de afgelopen twee weekenden niet - dus ik denk niet dat Red Bull nu ineens weer domineert. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar ligt tussen McLaren en Red Bull, maar Max [Verstappen] doet het op dit moment gewoon beter - felicitaties aan hem."

Gerelateerd