Fans zien trucje Verstappen bij herstart in Azerbeidzjan: 'Hij kent alle trucjes'

Lars Leeftink
Max Verstappen viel afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan op veel manieren op. Verstappen pakte pole, won de race overtuigend en toverde ook nog een trucje uit zijn hoge hoed bij de herstart na de safety car in Bakoe.

Verstappen begon vanaf P1 in Azerbeidzjan en overleefde de start zonder al te veel problemen, maar door de crash van Oscar Piastri was er al snel een safety car. Bij de herstart mocht Verstappen bepalen wanneer er op het lange rechte stuk weer geracet mocht worden. De Nederlander slingerde over het rechte stuk en wachtte op het moment dat Carlos Sainz dit ook besloot te doen. Toen de Spanjaard dat deed, ging Verstappen op zijn gas en reed hij weg om zo een voordeel te hebben bij de herstart.

Fans reageren op trucje Verstappen bij herstart

De herstart van Verstappen, een herstart die ervoor zorgde dat hij meteen weg was en eigenlijk Sainz al buiten de DRS had zitten, kon op veel complimenten en waardering van fans op social media rekenen. Een paar van de reacties

