Max Verstappen viel afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan op veel manieren op. Verstappen pakte pole, won de race overtuigend en toverde ook nog een trucje uit zijn hoge hoed bij de herstart na de safety car in Bakoe.

Verstappen begon vanaf P1 in Azerbeidzjan en overleefde de start zonder al te veel problemen, maar door de crash van Oscar Piastri was er al snel een safety car. Bij de herstart mocht Verstappen bepalen wanneer er op het lange rechte stuk weer geracet mocht worden. De Nederlander slingerde over het rechte stuk en wachtte op het moment dat Carlos Sainz dit ook besloot te doen. Toen de Spanjaard dat deed, ging Verstappen op zijn gas en reed hij weg om zo een voordeel te hebben bij de herstart.

Artikel gaat verder onder video

Fans reageren op trucje Verstappen bij herstart

De herstart van Verstappen, een herstart die ervoor zorgde dat hij meteen weg was en eigenlijk Sainz al buiten de DRS had zitten, kon op veel complimenten en waardering van fans op social media rekenen. Een paar van de reacties

Max Verstappen’s SC restarts, every single time 😅 pic.twitter.com/mgL2l0t83X — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) September 22, 2025

Flawless and Lando was sleeping 💤 — Wessel van Keulen (@wesselvk) September 22, 2025

His greatness is truly unmatched. — Alex Shafran (@alexshafran) September 22, 2025

Max be max — Nitrox (@Nitroxmeta) September 22, 2025

Haha, he’s the best to ever do a restart — Yonan (@defimhamad) September 22, 2025

verstappen treating the safety car like a parted sea, whole field waiting on his command — Judas (@insiderJudas) September 22, 2025

That is actually devious and brilliant as anything. Not a Max fan, but that is awesome. — Capytain Phillips (@CapyPhillips) September 22, 2025

He knows every trick in the book 🔥 — 𝐏𝐚𝐯𝐥𝐨 𝐄𝐬𝐜𝐨𝐛𝐚𝐫 (@Pavlo__Escobar) September 22, 2025

Gerelateerd