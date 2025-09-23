Het is alweer bijna een jaar geleden dat Sergio Pérez bij Red Bull Racing teamgenoot van Max Verstappen was. Peter Windsor stelt dat de indrukwekkende zege van Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan deels komt doordat de viervoudig wereldkampioen heeft geleerd van Pérez.

Windsor was te gast in de podcast van Cameron CC en blikt hierin terug op de overwinning van Verstappen in Azerbeidzjan. Ook Windsor zag dat Verstappen beter is geworden op circuits als Bakoe, iets wat hij zou hebben afgekeken van 'koning stratencircuits' Pérez. "Hij was haast een Sergio Pérez-lookalike. Ik denk dat hij veel van Pérez geleerd heeft hierin, want hij is absoluut beter geworden in de wijze waarop hij op het gas gaat op circuits als Monaco, Bakoe, en Singapore. Pérez deed dat korte tijd beter. Sergio blies dat vervolgens op tot: ik ga de wereldtitel winnen, ik ben veel sneller dan Max Verstappen."

Artikel gaat verder onder video

Windsor zag Verstappen leren van Pérez

Ondanks dat Verstappen voormalig-teamgenoot Pérez statistisch gezien ruim versloeg, stelt Windsor wel dat de Nederlander nog wat heeft geleerd van de Mexicaan. "Op één onderdeel was Pérez korte tijd wel beter dan Max, namelijk hoe je op het gas moet gaan in dit soort bochten. Max heeft daarvan geleerd, en nu doet hij dat net zo goed als Pérez. Je ziet dat Max de auto altijd volledig in balans heeft, en dat is maar het topje van de ijsberg van zijn voetenwerk."

Related image

Windsor ziet Verstappen speciaal talent hebben

Windsor ziet ook dat Verstappen een uniek talent heeft waar het de andere coureurs aan ontbreekt: "De sleutel van Verstappen ligt erin hoe snel hij bij het rotatiepunt komt in de bocht. Hij maakt het verschil met hoe hij de bocht ingaat, en dat is op de onboardbeelden niet te zien, want daar zie je het samenspel tussen het voetenwerk en zijn stuurmanskunsten niet. Je hebt eigenlijk meerdere camerahoeken nodig om goed te kunnen zien hoe hij elke bocht in elke ronde aanpakt. Dit talent zit echt in zijn bloed en in zijn vingertoppen. Hij is hiermee geboren. Zijn moeder en vader hebben dit aan hem doorgegeven. Hij heeft hét gewoon. Dat is gewoon het prachtige aan de Max Verstappen die we nu hebben. Hij haalt het maximale uit zijn talent."

Gerelateerd