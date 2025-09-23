Mol schrikt van uitspraken McLaren na resultaten Verstappen: 'Stress lijkt toegeslagen te zijn'
Mol schrikt van uitspraken McLaren na resultaten Verstappen: 'Stress lijkt toegeslagen te zijn'
Olav Mol heeft zich uitgelaten over recente uitspraken van McLaren-teambaas Andrea Stella en de huidige vorm van het team dat eigenlijk het hele seizoen 2025 al dominant is. Volgens de Nederlander is de paniek toegeslagen bij het team van Lando Norris en Oscar Piastri.
Terwijl Max Verstappen een probleemloos weekend kende in Azerbeidzjan en zowel pole position als de overwinning in de wacht sleepte, crashte Piastri zowel tijdens Q3 op zaterdag als tijdens de eerste ronde van de race op zondag. Norris werd ondertussen slechts zevende en veroverde zes punten, waardoor hij amper inliep op Piastri en Verstappen bijna twintig punten in zag lopen. Stella stelde na afloop dat, zelfs met een slechte herstart na de safety car (waar hij werd ingehaald door Charles Leclerc) geen enkele andere coureur een beter resultaat had gehaald afgelopen zondag.
Mol reageert op woorden Stella
Mol, die tijdens de sessies commentaar doet voor Grand Prix Radio en tevens vaak aan tafel zit bij Ziggo Sport, reageert gevat op de opmerking van Stella. "Haha. Andrea Stella wacht tot zijn neus gaat groeien: meer dan de helft van het veld zou een 100x betere herstart gedaan hebben na de safety car dan dat Lando [Norris] deed. De stress lijkt toegeslagen te zijn binnen McLaren. Zullen in Singapore echt terug moeten naar het niveau van voor de zomerbreak in mijn optiek." De verwachting is dat dit ook gaat gebeuren, wegens de lay-out van het circuit in Singapore en de aanwezige kans dat de banden meer zullen slijten dan in Monza en Bakoe het geval was.
