Helmut Marko vertelt dat de zesde plaats van Yuki Tsunoda het resultaat is van een verandering in aanpak. De Japanner werd volgens de Red Bull-topman geholpen door de data van teammaat Max Verstappen.

Red Bull Racing lijkt voor het eerst in lange tijd wat momentum te hebben. Na updates aan de vloer in Zandvoort schreef Max Verstappen op dominante wijze de races in Monza en Azerbeidzjan op zijn naam. Daarmee doet de Nederlander ineens weer mee om het wereldkampioenschap, al is zijn achterstand van 69 punten op klassementsleider Oscar Piastri erg stevig. Daarnaast zal het raceweekend in Singapore uitwijzen of de RB21 ook op circuits met minder topsnelheid en meer bochten goed voor de dag komt.

Tsunoda boekt goed resultaat in Bakoe

Ook Yuki Tsunoda lijkt een stap te hebben gezet. De Japanner kent een zeer stroef seizoen bij Red Bull Racing en stond lange tijd op de negentiende plaats in het wereldkampioenschap. In Azerbeidzjan kwam hij echter als zesde over de streep. Daarmee boekte Tsunoda zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe en is hij naar de zeventiende plaats in het klassement gestegen. Volgens Red Bull-topman Helmut Marko is die goede klassering het resultaat van een verandering in aanpak voor de Japanner.

Nieuwe aanpak voor Tsunoda

"Na de race in Monza zijn we om tafel gegaan", vertelt Marko bij de Duitse tak van Sky Sports. "In de race daar was Yuki soms een seconde langzamer per ronde dan Max. We hebben afgesproken dat we een andere aanpak zouden kiezen. Waar het eigenlijk op neerkomt: omdat hij niet evenveel ervaring heeft als Max, moeten we hem meer coachen. We moeten hem vergelijkingen geven. Wat doet Max in die bocht? Waar remt Max? En met hoeveel kracht? Dat soort dingen. Ook hebben we de auto iets meer naar zijn wensen afgesteld, zodat de auto wat minder heftig reageert."

