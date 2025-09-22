Andrea Kimi Antonelli beleefde een enerverende race in Bakoe en dat is ook terug te zien in zijn gemengde gevoelens na afloop. Na afloop van de enerverende race zien we hoe de jonge Italiaan zowel tevreden als teleurgesteld was na zijn vierde plek. Hij reed een sterke race vanaf zijn startplek, maar het podium was nét te ver weg.

Het was een race met de nodige spanning, met name in de slotfase toen Antonelli achter Carlos Sainz aan zat. Een aanval op de podiumplaatsen bleef uit, maar veel voldoening kan de kwakkelende Italiaan wel putten uit de prestaties van de harde band. "De slijtage op de harde band was minimaal. Elke ronde voelde beter en beter," zo citeert Motorsport.com Antonelli, die veel vertrouwen haalt uit de snelheid die hij hiermee kon bereiken. Toch kon hij het podium net niet behalen: "Het is een beetje teleurstellend, want het podium was zó dichtbij", zegt Antonelli.

Uitdagingen in Baku

Hij vervolgt: "Ik had eerlijk gezegd gehoopt op het podium, want ik zat bijna binnen DRS-afstand van Carlos. Daarna begon ik wat te worstelen met de vuile lucht, vooral in sector twee. En toen kregen de banden het ook wat zwaarder. Maar goed, het was alsnog een degelijke teamprestatie, want we hebben behoorlijk wat punten gepakt voor het constructeurskampioenschap. Nu proberen we dit momentum mee te nemen naar Singapore." Het weekend in Baku kwam voor Antonelli als een welkome afwisseling na een lastige periode, met name de kritiek van teambaas Toto Wolff in Monza die als dieptepunt gold. Antonelli ziet het verschil tussen de twee weekenden: "Monza was gewoon vrij slecht. Dit circuit is ook een stuk moeilijker. Je hebt hier geen enkele foutmarge." Juist de uitdagende omstandigheden in Bakoe maken zijn prestatie nog wat beter.

Vooruitblik op Singapore

Ondanks het missen van een podium, kijkt de Mercedes-rijder met vertrouwen vooruit. "Het is een lastige periode geweest tijdens het Europese deel van het seizoen", blikt hij terug. "En na alle kritiek en moeilijke momenten is het ons gelukt om een goed resultaat neer te zetten." Met Singapore in het vizier, hoopt hij het momentum mee te nemen en zijn stijgende lijn door te zetten. In Azië vindt Antonelli opnieuw een lastig stratencircuit als Bakoe. Mocht hij deze vorm meenemen, belooft dat veel goeds.