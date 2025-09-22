Leclerc baalt van actie Hamilton na teamorders: 'Regels zijn niet nageleefd'
Leclerc baalt van actie Hamilton na teamorders: 'Regels zijn niet nageleefd'
Charles Leclerc en Lewis Hamilton werden negende en achtste respectievelijk tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, maar na afloop ging het vooral over de teamorders die Leclerc kreeg en Hamilton die hem de plek niet voor het einde van de race teruggaf. Leclerc stelt dat de regels binnen Ferrari 'niet zijn gerespecteerd' door de zevenvoudig wereldkampioen.
In gesprek met Sky Sports stelt Leclerc dat Hamilton, die de plek in de slotfase had gekregen van Leclerc en niet voor het einde van de finish teruggaf, zich niet aan de regels heeft gehouden die op zijn gesteld binnen Ferrari. Voor nu maakt hij daar geen groot probleem van, maar hij hoopt dat dit in de toekomst wel anders gaat. "Eerlijk gezegd zal het voor een P8 of een P9 geen groot gespreksonderwerp zijn. Ik vind het niet echt erg. Dit zijn natuurlijk dingen die we onderling afspreken en de algemene regels voor hoe we willen werken wanneer er een wissel plaatsvindt. Het is niet gebeurd, en dat is prima. Het is niet alsof ik veel gelukkiger zou zijn geweest met een P8, dus ik vind het niet erg.”
Leclerc over Hamilton
Leclerc vervolgt en stelt vervolgens wel dat Hamilton de regels niet heeft nageleefd: "Er zijn regels waarvan we weten dat we ons eraan moeten houden. Vandaag [zondag] werden die regels niet gerespecteerd. Maar nogmaals, P8-P9, P9-P8, dat is natuurlijk meer voor de toekomst, als we strijden om betere posities, wat ik hoop dat het geval zal zijn, dan hoop ik dat we op een andere manier samen zullen werken."
Gerelateerd
Net binnen
Giedo van der Garde: "Ik denk dat Verstappen wereldkampioen wordt"
- 10 minuten geleden
- 1
Antonelli vierde in Bakoe: "Podium was zó dichtbij"
- 55 minuten geleden
Verstappen corrigeert Russell na Red Bull-opmerking: "Ik was even de draad kwijt"
- 1 uur geleden
- 3
Leclerc baalt van actie Hamilton na teamorders: 'Regels zijn niet nageleefd'
- 2 uur geleden
- 1
Mekies trapt op de rem na euforie over snelheid Red Bull in Azerbeidzjan
- 2 uur geleden
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
- 10 september