Charles Leclerc en Lewis Hamilton werden negende en achtste respectievelijk tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, maar na afloop ging het vooral over de teamorders die Leclerc kreeg en Hamilton die hem de plek niet voor het einde van de race teruggaf. Leclerc stelt dat de regels binnen Ferrari 'niet zijn gerespecteerd' door de zevenvoudig wereldkampioen.

In gesprek met Sky Sports stelt Leclerc dat Hamilton, die de plek in de slotfase had gekregen van Leclerc en niet voor het einde van de finish teruggaf, zich niet aan de regels heeft gehouden die op zijn gesteld binnen Ferrari. Voor nu maakt hij daar geen groot probleem van, maar hij hoopt dat dit in de toekomst wel anders gaat. "Eerlijk gezegd zal het voor een P8 of een P9 geen groot gespreksonderwerp zijn. Ik vind het niet echt erg. Dit zijn natuurlijk dingen die we onderling afspreken en de algemene regels voor hoe we willen werken wanneer er een wissel plaatsvindt. Het is niet gebeurd, en dat is prima. Het is niet alsof ik veel gelukkiger zou zijn geweest met een P8, dus ik vind het niet erg.”

Leclerc over Hamilton

Leclerc vervolgt en stelt vervolgens wel dat Hamilton de regels niet heeft nageleefd: "Er zijn regels waarvan we weten dat we ons eraan moeten houden. Vandaag [zondag] werden die regels niet gerespecteerd. Maar nogmaals, P8-P9, P9-P8, dat is natuurlijk meer voor de toekomst, als we strijden om betere posities, wat ik hoop dat het geval zal zijn, dan hoop ik dat we op een andere manier samen zullen werken."

