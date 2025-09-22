Red Bull Racing kende wederom een fantastisch raceweekend in Azerbeidzjan. Max Verstappen pakte pole position op zaterdag en claimde ook de overwinning tijdens de Grand Prix op zondag. Laurent Mekies, teambaas van de Oostenrijkse renstal, stelt echter dat Verstappen niet zo extreem veel sneller was als dat het misschien leek.

Verstappen domineerde tijdens het weekend in Bakoe. Tijdens de kwalificatie pakte hij overtuigend pole position en in de Grand Prix op zondag kwam hij ook geen enkele keer in de problemen. Sterker nog: Verstappen kwam met een ruime voorsprong - op nummer twee George Russell - over de streep. Ook Yuki Tsunoda finishte eindelijk eens in de subtop; de Japanner werd als zesde afgevlagd. Red Bull Racing kende zodoende weer een topweekend, vergelijkbaar met Monza. Toch was de overmacht volgens Mekies niet zo groot als dat men misschien vermoedt. Volgens hem was Verstappen niet bijzonder veel sneller dan de concurrentie.

Verstappen "paar tienden sneller" in race pace in Bakoe

De Red Bull-teambaas is van mening dat Verstappen slechts "een paar tienen per ronde" sneller was dan bijvoorbeeld een Russell. "Ten opzichte van George Russell is het vrij makkelijk te zien. Ik denk we een paar tienden per ronde sneller waren, maar niet meer dan dat. In de kwalificatie was het gat eigenlijk ook niet meer dan twee tienden en dat zag je tijdens de race ook terug met die hard-medium strategie", zo vertelde Mekies na afloop bij de pers.

Hoe snel was McLaren nou echt in Azerbeidzjan?

Bovendien vraagt Mekies zich af of Red Bull wel echt sneller was op zondag dan McLaren. Oscar Piastri werd vroeg uitgeschakeld en Lando Norris zat constant vast in verkeer. Een echt goed beeld van de race pace was er dus niet. "McLaren is lastig te analyseren, aangezien ze geen moment vrije lucht hebben gehad. We hebben ze vrijdagochtend, vrijdagmiddag en zaterdagochtend bij vlagen heel erg snel gezien. We zullen daardoor nooit weten wat hun echte race pace was, maar er is voor ons in ieder geval geen ruimte om te relaxen."

