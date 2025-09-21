Marko over titelkansen Verstappen: 'Als we dan ook competitief zijn...'
Max Verstappen is dankzij zijn zege tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe 25 punten ingelopen op WK-leider Oscar Piastri, die uitviel. Mag de Nederlander nog hopen op de titel? Helmut Marko is duidelijk.
Tegenover De Telegraaf stelt Marko dat het raceweekend in Singapore beslissend gaat zijn voor of de titel nog realistisch is voor Verstappen en Red Bull Racing. "Het gat is nog groot en het gebeurt niet vaak dat een McLaren niet over de finish komt. Maar we zullen zien. Als we over twee weken competitief zijn in Singapore, kunnen we misschien beginnen met dromen.”
Singapore ander verhaal voor Red Bull?
Red Bull is nooit echt goed geweest op het circuit in Singapore, om meerdere redenen. "Het is niet alleen een ander circuit, maar het is er ook nog bloedheet. Dat vindt onze auto ook niet altijd even leuk. Singapore wordt de maatstaf waar we echt staan. En we hebben altijd gezegd: we moeten zo dicht mogelijk op McLaren zitten, om hen nerveus te maken.”
Marko blijft hopen
Marko stelt echter wel dat hij met Red Bull Racing en Verstappen hard blijft werken om de titel nog binnen te halen. "Ik laat me niet leiden door hoop. 69 punten is veel, met nog zeven rondes te gaan. Ik bekijk het van race tot race, zoals ik het hele jaar al doe. En dan zie ik na de laatste wedstrijd in Abu Dhabi hoe we er voor staan.”
