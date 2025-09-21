close global

Oma van Verstappen emotioneel in Bakoe na zien kleinzoon op podium

Oma van Verstappen emotioneel in Bakoe na zien kleinzoon op podium

Jeen Grievink
social

Max Verstappen won met overmacht de Grand Prix in Bakoe en dat deed hij in het bijzijn van vader Jos en oma Marianne. Laatstgenoemde was aanwezig in Azerbeidzjan om haar 75ste verjaardag te vieren en zag hoe haar kleinzoon heer en meester was tijdens de race. Dit maakte haar emotioneel tijdens de podiumceremonie.

Het gebeurt niet met grote regelmaat, maar dit weekend was oma Marianne meegereisd met Verstappen richting het Baku City Circuit in Azerbeidzjan. Dit deed ze niet alleen, want ook haar zoon Jos Verstappen en tante Gerda waren aanwezig op het krappe stratencircuit. Achteraf had Marianne geen beter weekend uit kunnen kiezen om live aanwezig te zijn. Ze zag hoe haar kleinzoon gisteren al domineerde tijdens de kwalificatie en er met pole position vandoor ging - en vandaag herhaalde Verstappen het kunstje door heer en meester te zijn tijdens de Grand Prix. Oma Marianne hield het na afloop dan ook niet droog.

Oma Verstappen zichtbaar emotioneel bij podiumceremonie in Bakoe

Marianne vierde afgelopen donderdag haar 75ste verjaardag en kreeg van Max het mooiste cadeau dat ze kon wensen. Haar kleinzoon 'gaf' haar pole én de overwinning. Toen Max na afloop van de race op het podium verscheen, was dit dan ook zichtbaar emotioneel voor Marianne. Gelukkig stonden Jos en Gerda, samen met ook Dr. Helmut Marko, bij haar om de figuurlijke arm om haar heen te slaan. Gerda deed dit bijna letterlijk en legde haar hand op de schouder van Marianne. Een mooi moment voor de familie Verstappen in Azerbeidzjan.

