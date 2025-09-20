Verstappen miste winst eigen GT3-team door rode vlaggen en grapt: "Was heel pissig"
Max Verstappen moest tijdens de kwalificatie in Bakoe ook nog in de gaten houden hoe het met zijn eigen raceteam ging. Dat team was namelijk actief in Valencia, maar door de vele rode vlaggen kon Verstappen de wedstrijd niet volgen.
Het team van Verstappen komt uit in de GT World Challenge Europe, een kampioenschap voor GT3-wagens. In de Sprint Cup rijden zij met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Verstappens protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen nemen daarin plaats achter het stuur. Het goede nieuws: het team wist de race te winnen. Extra bijzonder is dat dit de eerste keer is dat een Gold Cup-auto een sprintrace in het kampioenschap wint. Die klasse is bedoeld voor een combinatie van een professionele coureur zonder fabriekssteun (Gold-rating) en een jonge rijder die pas net zijn carrière in de autosport is begonnen (Silver-rating).
Verstappen kon race niet volgen door vele rode vlaggen
Tegenover onder meer Motorsport.com legt Verstappen uit dat hij niets van het spektakel in Valencia heeft kunnen volgen. "Ik was heel pissig dat ik die hele race miste doordat de Formule 1-kwalificatie zo lang duurde. Maar toen ik de telefoon pakte en het resultaat zag, was alles weer goed," grapte hij. "Het is wel heel knap dat ze hebben gewonnen. Ze moeten natuurlijk nog veel leren, dat zag je vanmorgen ook tijdens de kwalificatie. Daar hebben we het onderling ook nog even over gehad voordat ze de race ingingen. Maar dit is voor hen natuurlijk ook heel mooi."
Verstappen steekt veel tijd en energie in het team en is logischerwijs trots: "Het is natuurlijk ook wel een trots moment voor mij, als zij winnen."
