Lando Norris stelt dat het tempo van Max Verstappen in Bakoe op zaterdag niet te volgen was. Over zijn kansen op de zege vanaf P7 is de Engelsman dan ook duidelijk: hij ziet dat niet zomaar gebeuren.

Norris had in Bakoe de kans om teamgenoot en klassementsleider Oscar Piastri pijn te doen. De Australiër schakelde zichzelf in Q3 uit door in de bandenstapels te belanden. Toch was de ronde van Norris zelf ook niet sterk genoeg. Uiteindelijk kwam hij niet verder dan P7. Hoewel McLaren dit jaar over een van de snelste wagens beschikt, ziet Norris zichzelf niet zomaar winnen op zondag.

'Zelfs Yuki Tsunoda was snel'

Tegenover onder anderen Sky Sports F1 geeft Norris aan dat de Red Bull simpelweg een tandje te snel is op het Baku City Circuit: "Nee, ik denk dat Red Bull te snel is. Ze zijn minstens zo snel als wij. Ik denk dat Red Bull onder deze omstandigheden goed presteerde, zelfs Yuki [Tsunoda] stond erbij."

Norris moet in de data gaan duiken

Piastri start twee plekken achter Norris, maar dat ziet de Brit niet direct als een voordeel. Hij miste namelijk veel tijd in de tweede vrije training, waarin hij zijn MCL39 beschadigde. "Oscar zit ook vlak achter me. Ik heb niet met veel brandstof gereden, en dit weekend heb ik over het algemeen weinig ronden afgelegd. Ik heb nog veel vragen die ik moet beantwoorden. Vanavond is er veel werk te doen om Oscars data over de longruns te bekijken en te zien hoe de auto zich gedraagt, en wat de problemen zullen zijn. Ik denk dat ik een lange nacht voor de boeg heb, maar het tempo is er altijd wel, of in ieder geval in de buurt", sluit Norris bij F1TV af.

