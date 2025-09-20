Max Verstappen onthult dat er toch een sleutel is gevonden om de RB21 aan de praat te krijgen. De wagen was dit jaar meer dan eens onvoorspelbaar, maar de juiste balans lijkt de afgelopen twee weekenden te zijn gevonden.

In Monza gaf Helmut Marko aan dat de werkwijze van Red Bull Racing sinds de race in Zandvoort ietwat is veranderd. Zo wordt er momenteel meer geluisterd naar de feedback van de coureurs, in plaats van te leunen op de data uit de simulatoren. Het gaat dan uiteraard om de puntjes op de spreekwoordelijke 'i', want de voorbereiding op het weekend wordt uiteraard wel virtueel gedaan.

Red Bull heeft RB21 steeds beter door

Verstappen legt tijdens de persconferentie in Bakoe uit dat al dat werk zijn vruchten afwerpt. Red Bull Racing begrijpt de wagen nu beter, en dat zorgt voor de resultaten. "Het lijkt erop dat we de auto nu wat beter begrijpen, wat ik denk dat het belangrijkste is. En wanneer ik me wat comfortabeler voel in de auto, kun je daar natuurlijk wat meer uit halen. En dat is precies wat we op dit moment doen. Hopelijk kunnen we dat gewoon blijven voortzetten," aldus de polesitter in Azerbeidzjan.

Max Verstappen stormed to his sixth pole position of the season with this breathless lap around the streets of Baku 🤩 #F1 #AzerbaijanGP @pirellisport pic.twitter.com/wSylI9tHQu — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

