FIA handelt gele vlag-overtredingen af en onderzoekt mogelijke diskwalificatie
FIA handelt gele vlag-overtredingen af en onderzoekt mogelijke diskwalificatie
Hoewel de kwalificatie in Bakoe is afgevlagd, heeft de FIA nog wat administratie weg te werken. Zo wordt Esteban Ocon op het matje geroepen omdat er onregelmatigheden met zijn achtervleugel zijn ontdekt, en moest het autosportorgaan nog twee gele vlag-incidenten behandelen.
Nog voordat de kwalificatie van start ging, werd bekend dat Nico Hülkenberg zich moest verantwoorden voor het feit dat hij onder geel Lewis Hamilton had ingehaald tijdens de derde vrije training. Daarover geeft de FIA aan dat het voor 'The Hulk' onmogelijk was om de gele panelen te zien, aangezien zijn zicht juist werd belemmerd door de Ferrari van Hamilton. Daarom ziet de FIA de overtreding door de vingers.
Antonelli
Dan was er nog Kimi Antonelli, die tijdens de kwalificatie twee auto's inhaalde onder geel. De Mercedes-coureur kreeg geen gele vlag te zien, maar zag juist groene panelen op de baan. Op het stuur van de Italiaan was de gele vlag wel kortstondig te zien. Aangezien er geen sportief voordeel is behaald en Antonelli het rondje afbrak, ziet de FIA ook dit incident door de vingers.
Achtervleugel Ocon
Zojuist is er ook nieuws over de achtervleugel van Ocon naar buiten gekomen. Na de kwalificatie werd de Haas gecontroleerd, waarbij door de technische afgevaardigde van de FIA, Jo Bauer, een afwijking werd geconstateerd: "Er is een test uitgevoerd op de achtervleugel van auto 31 volgens TR Artikel 3.15.17, waarbij de hoekverplaatsing van het hoofdvlak van de vleugeluiteinden werd gemeten. De gemeten verplaatsingswaarden van deze achtervleugel overschreden de toegestane maximale afwijking van 0,5 mm." Dit soort overtredingen wordt doorgaans fors bestraft door de FIA, waarbij een diskwalificatie tot de mogelijkheden behoort. De stewards gaan zich erover buigen, en de FIA zal binnenkort met een uitspraak komen.
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO | Verstappen na sensationele pole in Bakoe: 'Ik zat niet eens op de juiste banden' | GPFans News
- 3 minuten geleden
FIA diskwalificeert Ocon voor afwijking in achtervleugel tijdens kwalificatie
- 31 minuten geleden
- 2
Red Bull-teambaas blij met Verstappen én Tsunoda: "Jongens hebben het fantastisch gedaan"
- 40 minuten geleden
Internet doet diepe buiging voor Verstappen: 'Pole, ondanks alle rode en gele vlaggen'
- 1 uur geleden
- 2
FIA handelt gele vlag-overtredingen af en onderzoekt mogelijke diskwalificatie
- 1 uur geleden
Norris slechts zevende nadat strategie McLaren niet goed uitpakt: "Zit met een boel vragen"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus