Hoewel de kwalificatie in Bakoe is afgevlagd, heeft de FIA nog wat administratie weg te werken. Zo wordt Esteban Ocon op het matje geroepen omdat er onregelmatigheden met zijn achtervleugel zijn ontdekt, en moest het autosportorgaan nog twee gele vlag-incidenten behandelen.

Nog voordat de kwalificatie van start ging, werd bekend dat Nico Hülkenberg zich moest verantwoorden voor het feit dat hij onder geel Lewis Hamilton had ingehaald tijdens de derde vrije training. Daarover geeft de FIA aan dat het voor 'The Hulk' onmogelijk was om de gele panelen te zien, aangezien zijn zicht juist werd belemmerd door de Ferrari van Hamilton. Daarom ziet de FIA de overtreding door de vingers.

Antonelli

Dan was er nog Kimi Antonelli, die tijdens de kwalificatie twee auto's inhaalde onder geel. De Mercedes-coureur kreeg geen gele vlag te zien, maar zag juist groene panelen op de baan. Op het stuur van de Italiaan was de gele vlag wel kortstondig te zien. Aangezien er geen sportief voordeel is behaald en Antonelli het rondje afbrak, ziet de FIA ook dit incident door de vingers.

Achtervleugel Ocon

Zojuist is er ook nieuws over de achtervleugel van Ocon naar buiten gekomen. Na de kwalificatie werd de Haas gecontroleerd, waarbij door de technische afgevaardigde van de FIA, Jo Bauer, een afwijking werd geconstateerd: "Er is een test uitgevoerd op de achtervleugel van auto 31 volgens TR Artikel 3.15.17, waarbij de hoekverplaatsing van het hoofdvlak van de vleugeluiteinden werd gemeten. De gemeten verplaatsingswaarden van deze achtervleugel overschreden de toegestane maximale afwijking van 0,5 mm." Dit soort overtredingen wordt doorgaans fors bestraft door de FIA, waarbij een diskwalificatie tot de mogelijkheden behoort. De stewards gaan zich erover buigen, en de FIA zal binnenkort met een uitspraak komen.

