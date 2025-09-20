Het is Max Verstappen gelukt om zijn allereerste poleposition in Azerbeidzjan te pakken. De Nederlander zal de eerste startrij in Bakoe delen met zijn oud-teamgenoot Carlos Sainz, die verrassend genoeg de tweede tijd heeft neergezet. Liam Lawson start vanaf P3.

De kwalificatie was een sessie waarbij de vingers konden worden afgelikt. Zo waren er maar liefst zes rode vlaggen nodig om het geheel in goede banen te leiden. Klassementsleider Oscar Piastri was daar overigens ook bij betrokken, net als Charles Leclerc, die zijn Ferrari in de muur zette. Onder al die chaos wist Verstappen het hoofd koel te houden en pakte hij de 46e poleposition uit zijn carrière.

Lof voor pole position Verstappen

Het kan rekenen op veel lof op social media.

I’m i delusional if i think he can come back and win the drivers this year? — Ivan Vazquez 🐐🇺🇸 (@socalivan) September 20, 2025

Man Norris is really not build for pressure — Dominic Sommersperger (@slamiZGouD) September 20, 2025

Pole by almost half a second! What a drive pic.twitter.com/Dl5mnc81om — Dev (@dev_11217) September 20, 2025

Baku boss energy loading 👏 — AT&T (@ATT) September 20, 2025

The greatest driver of all time. — CFChris. (@EmenaIo) September 20, 2025

Go Max! At this point, it would be a disservice to the sport if the title ended up in the hands of either of the McLaren drivers. — Ned Radle (@myseveredinnie) September 20, 2025

unbelievable, the champ always finds a way to shine, even when all the odds are against him.



hate him or love him, you’ve got to respect him. — Dimitrios Paolo (@dimitriospaolo) September 20, 2025

Max the boss. Max is constant despite all the chaos and red/yellow flags. The best driver on the grid. — Achal (@AchalG9) September 20, 2025

