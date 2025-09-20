Internet doet diepe buiging voor Verstappen: 'Pole, ondanks alle rode en gele vlaggen'
Internet doet diepe buiging voor Verstappen: 'Pole, ondanks alle rode en gele vlaggen'
Het is Max Verstappen gelukt om zijn allereerste poleposition in Azerbeidzjan te pakken. De Nederlander zal de eerste startrij in Bakoe delen met zijn oud-teamgenoot Carlos Sainz, die verrassend genoeg de tweede tijd heeft neergezet. Liam Lawson start vanaf P3.
De kwalificatie was een sessie waarbij de vingers konden worden afgelikt. Zo waren er maar liefst zes rode vlaggen nodig om het geheel in goede banen te leiden. Klassementsleider Oscar Piastri was daar overigens ook bij betrokken, net als Charles Leclerc, die zijn Ferrari in de muur zette. Onder al die chaos wist Verstappen het hoofd koel te houden en pakte hij de 46e poleposition uit zijn carrière.
Lof voor pole position Verstappen
Het kan rekenen op veel lof op social media.
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO | Verstappen na sensationele pole in Bakoe: 'Ik zat niet eens op de juiste banden' | GPFans News
- 3 minuten geleden
FIA diskwalificeert Ocon voor afwijking in achtervleugel tijdens kwalificatie
- 31 minuten geleden
- 2
Red Bull-teambaas blij met Verstappen én Tsunoda: "Jongens hebben het fantastisch gedaan"
- 40 minuten geleden
Internet doet diepe buiging voor Verstappen: 'Pole, ondanks alle rode en gele vlaggen'
- 1 uur geleden
- 2
FIA handelt gele vlag-overtredingen af en onderzoekt mogelijke diskwalificatie
- 1 uur geleden
Norris slechts zevende nadat strategie McLaren niet goed uitpakt: "Zit met een boel vragen"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus