LIVE | Kwalificatie F1 Grand Prix van Azerbeidzjan: Verstappen naar pole?

We maken ons op voor de kwalificatie om 14:00 uur Nederlandse tijd op het Baku City Circuit. De Grand Prix van Azerbeidzjan is de zeventiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap 2025 en voor de negende keer wordt er gereden door de nauwe straten langs de Kaspische Zee. Weten Ferrari en Red Bull hun sterke tempo om te zetten in pole position, of kan McLaren opnieuw toeslaan? Volg alle ontwikkelingen vanaf 14:00 uur in ons liveblog.

