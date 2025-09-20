Mekies onthult hoe hij pole wil pakken met Verstappen en betrekt Tsunoda bij het plan

Laurent Mekies denkt niet dat het Max Verstappen op pure snelheid gaat lukken om de pole position te pakken. De Red Bull Racing-teambaas wil daarom Yuki Tsunoda gaan inzetten tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De tijd die Verstappen over een rondje verliest, zou hij goed moeten kunnen maken in de slipstream.

Verstappen zit er op het Baku City Circuit goed bij, maar de allersnelste is hij niet. Hij werd zevende tijdens de eerste vrije training, maar moest een snelle ronde afhaken na een foutje en hij werd eventjes opgehouden door Esteban Ocon. Terwijl de McLaren-coureurs aan het knoeien waren met de muren in de tweede trainingssessie, liepen de Ferrari's erg hard. Verstappen werd zesde op zes tienden van een seconde. De viervoudig wereldkampioen kon het gat tot 0.222 seconden dichten in de derde training. Ditmaal was het Norris die weer bovenaan stond.

Wind is nogal indrukwekkend

"Het is nogal indrukwekkend hoeveel wind er staat. Het is lastig voor de coureurs, maar goed, het is voor iedereen hetzelfde", begon Mekies bij Sky Sports F1. "Je leert altijd dingen, zeker wanneer je [op het rechte stuk] beschermt wordt van de wind door de tribunes, en dan kom je bij de volgende bocht en dan heb je die bescherming niet meer."

De Fransman verwacht dat McLaren en Ferrari de overhand zullen hebben in de kwalificatie. "Ik denk dat het niet anders zal zijn dan wat we op vrijdag zagen. McLaren en Ferrari zijn heel snel. We proberen met die twee teams mee te komen, maar we zitten er waarschijnlijk twee tienden van af."

Slipstream van Tsunoda

Red Bull heeft echter het voordeel dat Tsunoda er is om Verstappen assistentie te verlenen. Bij McLaren gaan Oscar Piastri en Lando Norris voor eigen kansen en datzelfde zal gelden bij Ferrari met Charles Leclerc en Lewis Hamilton. "Je kan meer dan twee tienden winnen met een slipstream. Het is echter wel lastig om te timen", aldus Mekies. Red Bull gaat proberen Tsunoda zo in het verkeer te plaatsen dat hij Verstappen die slipstream kan geven.

