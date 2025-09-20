Piastri reageert geïrriteerd op team na verkeer tijdens vrije training: 'Wat is hij aan het doen?!'
Oscar Piastri kwam tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in aanraking met Esteban Ocon en dat zorgde voor een frustratiemoment. Terwijl de Australiër op een snelle ronde zat, werd hij ingehaald door Ocon, die op zijn langzamere tempo rondreed. Het gebeurde op het uitdagende stratencircuit van Baku en daar liet Piastri zijn onvrede al bellend naar de teamradio weten.
Het team van de McLaren-coureur, onder leiding van race-engineer Tom Stallard, probeerde de frustraties van Piastri enigszins te sussen door te zeggen dat Ocon misschien bezig was met een doorlopende run. Echter, de Fransman had de opdracht gekregen om na de finishlijn een enkele cooldownronde te doen, wat dus betekende dat hij op een normale singlerun zat. Piastri's frustraties waren dus niet geheel onterecht, want het had impact op zijn snelle ronde. Hij riep door dit incident over de boordradio: "Man, what is this wanker doing?"
Piastri kende hoogtes en laagtes in Azerbeidzjan
De jonge coureur kende zowel hoogtes als laagtes tijdens zijn twee deelnames aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. Bij zijn eerste deelname in 2023 streed hij nog om de kleine punten, maar bij zijn tweede deelname wist hij na 51 ronden de overwinning te pakken. Op de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend sprak hij over het circuit en noemde hij het een uniek circuit, vanwege de langzame bochten en de lange rechte stukken.
