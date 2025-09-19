Piastri krijgt onderzoek voor zijn kiezen na VT2, loopt risico op gridstraf voor Azerbeidzjan
Het is een tot dusver teleurstellend raceweekend voor Oscar Piastri. Hij werd tweede in de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, voordat hij terugzakte naar P12 in de tweede vrije training. De McLaren-coureur loopt risico op een gridstraf, want hij wordt nu onderzocht door de stewards van de FIA.
De eerste vrije training lag relatief lang stil, vanwege problemen met een kerbstone in bocht 16, nadat Carlos Sainz eroverheen was gereden. Geluk bij een ongeluk voor Piastri, want hij stond in de garage met een motorprobleem. Hij verloor dus weinig ronden vergeleken met de competitie, maar als de Mercedes-power unit niet soepel loopt, is dat natuurlijk nooit goed nieuws. McLaren wist het probleem wel op te lossen en Piastri klokte de tweede tijd. Tijdens de tweede sessie tikte de Australiër de muur aan in bocht 15 en beschadigde de velg. Teamgenoot Lando Norris brak daadwerkelijk de ophanging af, toen hij de muur raakte in bocht 4.
Gridstraf en strafpunten?
Naast dat Piastri slechts twaalfde werd in de tweede vrije training, krijgt hij ook nog een onderzoek aan zijn broek. Hij zou mogelijk een inhaalactie hebben gepleegd onder gele vlaggen. Wanneer en met wie dat precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De kampioenschapsleider passeerde wel Ollie Bearman onder geel, maar de Haas-coureur stond toen stil, nadat hij rechtdoor was geschoten bij bocht 8.
UPDATE: Inmiddels is duidelijk geworden dat het om een momentje van Pierre Gasly in bocht 1 ging. Het is de vraag of Piastri daar te snel reed door de gele vlaggen.
Dat er ingehaald wordt onder geel tijdens een vrije training, komt niet vaak voor, maar het kan wel een flinke straf opleveren. Toen Lance Stroll voorbij Carlos Sainz ging onder gele vlaggen tijdens VT3 in Las Vegas in 2023, kreeg hij een gridstraf van 5 posities naast 3 strafpunten op zijn superlicentie.
