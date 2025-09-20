Marko waarschuwt voor overstap Hadjar naar Red Bull: 'Nog volop aan het leren'

Met de nieuwe reglementen in 2026 staat de Formule 1 voor een grote reset. Voor veel coureurs is dat hét moment om opnieuw hun plek in de topteams te bevechten. Volgens Isack Hadjar is dat het ideale jaar om de stap te maken richting Red Bull Racing. Binnen het team klinkt zelfs voorzichtig instemming: ook Helmut Marko ziet 2026 als het juiste moment voor een mogelijke promotie.

Marko beaamde dat de veranderingen in de sport gunstig kunnen uitpakken. "Natuurlijk. Deze ground-effect-auto’s zijn heel speciaal", zei de Red Bull-adviseur. "Met de nieuwe regels wordt het een compleet nieuwe manier van rijden. Je moet veel nadenken over het energierecoverysysteem en dat soort zaken. Ik denk dat dit een goed moment is voor beweging." Toch wil de Oostenrijker niets overhaasten. Hij noemt de Grand Prix van Mexico in oktober als meetmoment en benadrukt dat stappen stap voor stap moeten worden gezet.

Waar kan Hadjar nog groeien?

Hadjar zelf is overtuigd van zijn snelheid, maar erkent dat er nog werk te doen is op technisch gebied. "Vanuit engineering kan het nog beter", geeft hij toe. "Het is zo’n technische wereld. Als rookie leer ik daar het meest. Het rijden zelf weet ik wel, maar het geven van de juiste feedback, dat is waar ik nog in wil groeien."

Verbeterpunt aangekaart

Racing Bulls-teambaas Alan Permane ziet op de baan nog één aandachtspunt. "Als ik een verbeterpunt moet noemen, is het misschien zijn kwalificatie. En dat zeg ik niet negatief. Hij heeft al laten zien wat hij kan, bijvoorbeeld in Zandvoort met die vierde plek op de grid. In Boedapest ging het mis; daar werd hij verrast door de wind. Soms lukt het nog niet om die laatste ronde perfect neer te zetten als de druk het hoogst is. Het gaat puur om wat meer consistentie."

Geduld en ervaring nodig

Volgens Marko is dat vooral een kwestie van tijd: "Hadjar heeft pas een stuk of zestien Grands Prix gereden, hij is nog volop aan het leren. Maar hij ontwikkelt zich stap voor stap. Daarnaast heeft hij een heel goede relatie met zijn engineer, Pierre Hamelin. Ze spreken dezelfde taal, letterlijk en figuurlijk, dat helpt ook."

