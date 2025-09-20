Max Verstappen laat rivalen versteld achter na Nürburgring: 'Misschien wel de beste ooit'

Max Verstappen kreeg dit weekend complimenten van zijn Formule 1-rivalen na zijn recente uitstapje op de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen reed daar om zijn Permit A te bemachtigen, de vereiste licentie om in GT3-auto’s te racen op de beruchte Nordschleife. Vooral jong talent Oliver Bearman en Williams-coureur Alex Albon waren onder de indruk.

Verstappen legde vorige week het verplichte traject af om zijn GT3-licentie te halen: eerst een theorie-examen, vervolgens een rijtest (Permit B), en daarna een vieruursrace in een Porsche Cayman 718 GT4 CS om de laatste meters voor Permit A veilig te stellen. Ondanks dat hij na schade niet meer in een tweede auto kon stappen (zoals eigenlijk vereist), besloot de Duitse bond DMSB Verstappen toch zijn licentie te geven. Daarmee mag hij nu deelnemen aan evenementen als de beroemde 24 Uur van de Nürburgring.

Oliver Bearman onder de indruk van Max Verstappen

Haast met open mond keek Haas-rookie Oliver Bearman naar wat Verstappen buiten de F1 liet zien. "Ik hoop dat ik ooit ook op het punt kom dat ik gewoon kan doen wat Max doet: in welke auto hij wil stappen, puur uit passie", zei hij. "Ik ben daar nog lang niet, maar het is zo indrukwekkend wat hij kan. Ik denk dat hij misschien wel de beste coureur is die we ooit hebben gezien. Hij verschijnt zomaar op de Nordschleife en rijdt daar alsof het niets is. Dat is ongelooflijk."

Bearman heeft ook ervaring, maar...

Bearman vertelde lachend dat hij zelf één keer de Nürburgring opging, maar dan als bijrijder in de Audi Q7 van zijn vader tijdens zijn F4-tijd. "Ik zat voorin om de bochten aan te wijzen, want ik kende de baan en mijn vader niet. Mijn moeder zat achterin en schreeuwde de hele ronde. We reden uiteindelijk maar twee rondes; daarna droop de remvloeistof eruit en was het wel mooi geweest."

Max is een leermeester voor rookies

Teamchef Ayao Komatsu (Haas) maakte duidelijk waarom zijn eigen coureurs niet dezelfde vrijheid krijgen. "Max is Max. Hij is een meervoudig wereldkampioen. Ollie is nog een rookie. Zelfs Esteban (Ocon) heeft nog veel te bewijzen. Onze coureurs zijn gefocust op F1, dat is al bijzonder genoeg. Wat hebben we eraan om ze ergens anders te laten rijden?"

Verstappen is verslaafd aan racen

Ook Alex Albon sprak vol bewondering. De Williams-coureur vloog samen met Verstappen naar Bakoe en sprak hem uitgebreid over zijn Nürburgring-avontuur. "Hij houdt echt van GT-races, misschien geniet hij er wel meer van dan ik". zei Albon. "Het is leuk om met hem over racen te praten, want het is glashelder dat het zijn passie is. Ik denk dat dat hem onderscheidt van anderen: hij kan gewoon niet stoppen. Hij wil altijd rijden. Dat maakt hem zo speciaal."

