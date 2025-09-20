Raymond Vermeulen hoopt dat Max Verstappen voor de rest van zijn Formule 1-carrière bij Red Bull Racing kan blijven. In aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan waarschuwt de manager echter dat dit alleen gaat gebeuren, als Verstappen kan blijven winnen.

Voor en zelfs tijdens de afgelopen zomerstop was er veel te doen geweest rondom de volgende stap van Verstappen: blijft hij bij Red Bull of verhuist hij naar Mercedes of misschien wel Aston Martin? Het lijkt er niet op dat Verstappen dit seizoen nog wereldkampioen kan worden en Red Bull is inmiddels teruggezakt naar de vierde positie bij de constructeurs. Toch blijft de Limburger bij de energiedrankfabrikant. Vermeulen legt uit dat het verstandig is om eerst de nieuwe technische reglementen van 2026 af te wachten. Krijgt Red Bull deze totaal niet onder de knie, dan kan de viervoudig wereldkampioen later alsnog zijn handtekening bij een ander team zetten.

Prestatieclausule niet getriggerd

"Alles kan volgend jaar veranderen, met de nieuwe reglementen. Dan is het beter om de kat uit de boom te kijken", onthulde Vermeulen bij De Telegraaf over waarom Verstappen niet de prestatieclausule (buiten top drie in zomerstop) had getriggerd, als dat überhaupt had gekund. "Hoe het veld zich ontwikkelt en wie waar staat. Op basis daarvan kun je dan weer verder kijken. Dit is ook niet nieuw, hè. We zijn in 2016 van Toro Rosso naar Red Bull gegaan, en later qua motoren van Renault naar Honda. Dat zijn allemaal momenten waarbij je denkt: wat gaat er nu gebeuren? Dat zijn ontwikkelingen die we met z’n drieën - Max, Jos en ik - continu monitoren. En Max heeft uiteindelijk de laatste call. Het zou een fantastisch verhaal zijn als hij zijn hele Formule 1-carrière voor Red Bull rijdt. Maar dat gaat alleen maar gebeuren als hij het materiaal heeft om te kunnen winnen."

Door het ijs zakken

De manager geeft toe dat er momenten zijn geweest waarop hij dacht dat het beter was om Red Bull te verlaten: "Er zijn momenten geweest waarin Red Bull echt flink tekortkwam. Dan is het logisch dat je bij jezelf denkt: 'Wat als we nu nóg verder door het ijs zakken?' Maar kijk de seizoenen er maar op na: Red Bull heeft altijd op een gegeven moment de weg naar boven gevonden. Dat zag je eerder deze maand in Monza bijvoorbeeld ook weer."

