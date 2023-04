Brian Van Hinthum

Dinsdag 25 april 2023 11:07

Het is niet ongebruikelijk dat topsporters op het hoogste niveau er soms een aantal vreemde gewoonten op na houden. Hetzelfde geldt voor George Russell en zijn vader onthult nu wat volgens hem de vreemdste gewoonte is die zijn zoon er in zijn volwassen leven nog op nahoudt.

Russell kreeg na drie jaar bij Williams begin 2022 eindelijk de kans om zijn kwaliteiten te tonen voor het team van Mercedes, dat inmiddels afscheid had genomen van Valtteri Bottas. De Britse jongeling begon - ondanks de mindere W13 - helemaal niet slecht voor het Duitse team en met name in de eerste helft van het seizoen was hij met enige regelmaat de baas over Hamilton. Met de resultaten uit de eerste seizoenshelft in de achterzak wist Russell uiteindelijk zijn oudere teamgenoot te verslaan in het wereldkampioenschap. Ook in 2023 doet hij het vooralsnog meer dan prima.

Geboren op het circuit

In zijn tocht naar de Formule 1 kreeg Russell veel hulp van zijn vader, Steve Russell. We horen de beste man in tegenstelling tot bijvoorbeeld Jos Verstappen en Antonio Pérez zelden aan het woord, maar tegenover The Times doet hij nu een boekje open over de jeugd en het heden van zijn zoon. "Mijn vrouw Alison en ik wisten al op George zijn tweede dat hij een autocoureur zou worden. Hij is geboren op het circuit, kwam naar races om zijn broer te bekijken en hielp mee in de garage", blikt de vader terug.

Speelgoedtractor

Russell Sr. vervolgt: "Hij had een speelgoedtractor waarmee hij door de pitlane reed en hij verzamelde stickers van elk team die hij op zijn 'George Russell Racing-tractor' plakte." Vervolgens onthult de vader van de Mercedes-coureur de meest bijzondere gewoonte die zijn zoon uit zijn jeugd meegenomen heeft naar nu. "Hij plaatst al zijn schoenen en shirt in de juiste volgorde van kleur, precies zoals hij ook met zijn speelgoedtractortjes deed toen hij nog een kleine jongen was", besluit de vader lachend.