Max Verstappen heeft de verplichte licentieprocedure op de Nordschleife afgerond voor deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij volgde een cursus en reed meters in een GT4-auto. Ondanks zijn ervaring vond hij het leerzaam door de halfnatte omstandigheden: "Het ging er vooral om uit de problemen te blijven," aldus Verstappen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd