Max Verstappen in Hungary

VIDEO | Max Verstappen wilde vooral 'uit de problemen blijven'

VIDEO | Max Verstappen wilde vooral 'uit de problemen blijven'

Vincent Bruins

Max Verstappen heeft de verplichte licentieprocedure op de Nordschleife afgerond voor deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij volgde een cursus en reed meters in een GT4-auto. Ondanks zijn ervaring vond hij het leerzaam door de halfnatte omstandigheden: "Het ging er vooral om uit de problemen te blijven," aldus Verstappen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Porsche Nürburgring Nordschleife Nürburgring Langstrecken-Serie

