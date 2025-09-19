Hamilton heeft complete autocollectie verkocht: "Nu ben ik helemaal weg van kunst"
Lewis Hamilton bezit momenteel nul auto's. De zevenvoudig wereldkampioen heeft laten weten zijn hele autocollectie verkocht te hebben, al zou hij nog wel voor één Ferrari ruimte willen maken. Maar hij is nu volledig gericht op zijn nieuwe passie: kunst.
Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari. Het is tot dusver zijn meest tegenvallende F1-seizoen uit zijn carrière. Hij scoorde wel een overwinning in de Sprint in China, maar verder heeft hij geen enkele keer op het podium kunnen staan. Zijn beste positie is vierde, een resultaat dat hij behaalde in Emilia-Romagna, Oostenrijk en Groot-Brittannië. Niet alleen het wisselen van team is een grote verandering geweest voor Hamilton. Hij heeft thuis ook drastische maatregelen genomen.
Hamilton investeert het liefst in kunst
"Ik heb geen auto's meer", antwoordde Hamilton op een vraag van de aanwezige media in Bakoe over de F80, de nieuwe supercar van Ferrari. "Ik heb geen enkele auto, ik heb ze allemaal verkocht. Ik verdiep me tegenwoordig meer in kunst. Als ik een auto zou moeten hebben, dan zou het een F40 zijn. Maar dat is eigenlijk een prachtig kunstwerk."
Hij ging er verder op in tijdens een interview met The Athletic: "Ik was eerst dol op auto's, maar nu ben ik helemaal weg van kunst. Ik hou heel erg van van kunst. Ik hou ervan om naar galerieën te gaan en de ervaring ervan, en om thuis te zitten met een glas wijn en een kunstwerk te bewonderen. Toen ik twee dagen geleden thuis aankwam, het eerste wat ik deed was mijn tas neerzetten, naar de kamer gaan en daar zitten en kijken naar dit schilderij dat ik heb kunnen bemachtigen. En ik kan nog steeds niet geloven dat ik het schilderij heb. Dat is waar ik het liefst in investeer. Ik koop ook heel erg graag van jonge, opkomende zwarte kunstenaars, en Afrikaanse kunst. Er is zoveel te leren in dat wereldje. Daar besteed ik de meeste tijd aan, wanneer ik online aan het zoeken ben."
