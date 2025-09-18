close global

verstappen, bearman, red bull, haas

Bearman geïrriteerd door richtlijnen en groot risico op schorsing: "Dat is nogal streng"

Bearman geïrriteerd door richtlijnen en groot risico op schorsing: "Dat is nogal streng"

Vincent Bruins
verstappen, bearman, red bull, haas

Ollie Bearman staat aan de rand van de afgrond wat betreft de beruchte strafpunten op zijn superlicentie. De coureur van het Haas F1 Team kan zich in ieder geval tot en met de Grand Prix van Mexico-Stad geen enkel incident meer veroorloven. Hij vertelt in Azerbeidzjan dat hij wel erg streng aangepakt zou zijn.

Bearman viel vorig jaar op São Paulo in voor de zieke Kevin Magnussen. Hij raakte toen Franco Colapinto en spinde zelf, maar toch kreeg hij 2 strafpunten aan zijn broek. Tijdens de tweede vrije training in Monaco haalde hij Carlos Sainz in onder rode vlaggen en ook dat leverde 2 strafpunten op. Bearman ging voor thuispubliek opnieuw in een vrije training in de fout. Hij reed tijdens VT3 op Silverstone te hard en crashte onder rode vlaggen. De stewards zagen het als een roekeloze actie en legden hem 4 strafpunten op.

Irritante richtlijnen

Er kwamen tijdens de afgelopen Grand Prix van Italië nog eens 2 strafpunten bij, toen Sainz hem wilde inhalen in de tweede chicane en instuurde, terwijl Bearman nog aan de binnenkant zat. De stewards zagen Bearman als de veroorzaken van het incident. Hij staat nu op een totaal van 10 strafpunten en bij 12 strafpunten binnen een jaar, wordt hij voor één race geschorst.

"Het is irritant dat je je moet houden aan richtlijnen die voor mijn gevoel nogal vaag zijn op bepaalde vlakken en erg specifiek op andere vlakken", begon de jonge Brit tegenover de aanwezige media in Bakoe. "Wat betreft mijn incident in Monza, volgens mij ben ik toen behoorlijk benadeeld. Volgens de richtlijnen verdiende ik in dat specifieke scenario geen ruimte aan de binnenkant, wat naar mijn mening nogal streng is. Natuurlijk ben ik partijdig naar mezelf, maar ik denk dat een boel mensen het er wel mee eens zijn dat dat nogal streng was."

