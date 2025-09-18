Oliver Bearman is diep onder de indruk van het optreden van Max Verstappen op de Nordschleife afgelopen weekend, en noemt de Nederlander "de beste coureur die we ooit hebben gezien."

Verstappen heeft het proces om zijn GT3-licentie te behalen foutloos afgerond. Afgelopen vrijdag ging de Nederlander bij de academie van de DMSB, de Duitse motorsportbond, de schoolbanken in. Hij moest een cursus volgen en examen doen om zijn Permit B te krijgen. Verstappen moest op de zaterdag vervolgens ten minste 14 incidentvrije ronden voltooien in een Categorie B-auto tijdens de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Ook dit lukte met de teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP.

Verstappen op de Nordschleife

Verstappen heeft zodoende zijn Permit A mogen aanvragen, waarmee hij in de toekomst ook een droom van hem in vervulling kan laten gaan door mee te doen aan de 24 uur van de Nürburgring. Red Bull-topman Helmut Marko vertelde eerder deze week al dat de viervoudig wereldkampioen hiervoor goedkeuring krijgt van Red Bull Racing, en dat hij "zeker weet" dat Verstappen in 2026 mee zal gaan doen en kan vechten om de overwinning. Dat Verstappen buiten de Formule 1 deelneemt aan andere raceklassen, maakt op veel grote namen uit de paddock diepe indruk. Zo ook op Haas-coureur Oliver Bearman.

Bearman diep onder de indruk

"Ik hoop ooit op dat punt te komen in mijn carrière", vertelt hij tegenover de aanwezige media in Azerbeidzjan. "Om net als Max puur uit passie te kunnen racen waar ik wil. Daar ben ik nu nog niet, maar het is ontzettend indrukwekkend om te zien waartoe hij in staat is. Het laat zien hoe getalenteerd hij ais als coureur. Dat is echt bizar. Ik denk dat hij de beste coureur is die we ooit hebben gezien. Dat hij gewoon op de Nordschleife verschijnt, is zo vet. Ik heb het niet echt gevolgd, maar ik zag wat artikelen. Dat is voor ons, de gasten met passie voor racen, geweldig om te zien."

