Max Verstappen en Red Bull Racing hebben een sterk raceweekend achter de rug en gaan tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe proberen de sterke lijn door te trekken.

In de preview van Red Bull blikt Verstappen eerst nog even terug op het weekend in Monza, waar hij won. "Monza was een ongelooflijke race voor ons en we hebben een grote stap voorwaarts gezet met de afstelling van de auto. De overwinning was een enorme opsteker voor iedereen en ik ben deze week teruggegaan naar de fabriek om het te vieren met het team, wat geweldig was."

Verstappen wil goede lijn doortrekken in Bakoe

Vervolgens kijkt Verstappen vooruit richting het aanstaande raceweekend in Bakoe. "Ik heb in de simulator gezeten om me voor te bereiden op de volgende race. We zijn nu terug in Bakoe en dat is altijd een beetje een uitdaging op het stratencircuit. Door de combinatie van langzame bochten en het lange rechte stuk moet je een compromis vinden in de afstelling, en het gaat er ook om dat je de juiste achtervleugelstand vindt. Hopelijk kunnen we deze positieve vorm meenemen naar deze week en ervoor zorgen dat we ook in de kwalificatie goed presteren."

