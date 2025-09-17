Hamilton stipt gevoelige kwestie over situatie in Gaza aan: 'We kunnen niet toekijken'
Lewis Hamilton heeft op social media zijn zorgen uitgesproken over de situatie in Gaza. De zevenvoudig kampioen heeft zich in het verleden regelmatig uitgesproken over mensenrechten en kaart op social media ook dit gevoelige onderwerp aan.
De Engelsman beleeft op racegebied tot nu toe geen topjaar. Hamilton startte begin dit seizoen bij Ferrari, maar behalve de sprintoverwinning in China zijn er voorlopig geen echte hoogtepunten te noemen. Naast zijn Formule 1-carrière zet de Engelsman zich in voor minderheden en deelt hij zo nu en dan een politiek statement, zoals ook dinsdagavond gebeurde.
Hamilton uit zijn zorgen op social media
Hamilton maakt zich op social media zorgen over de situatie in Gaza en legt uit: "De situatie in Gaza wordt met de dag erger. In de afgelopen twee jaar is meer dan 10% van de bevolking gedood of gewond geraakt – waaronder tienduizenden kinderen – en dat aantal blijft alleen maar toenemen. De laatste inval in Gaza-Stad heeft honderden duizenden mensen uit hun huizen verdreven, terwijl ziekenhuizen in de hele strook al overbelast zijn met mensen die lijden aan honger en slachtoffers van de bombardementen die maar blijven doorgaan. Vandaag omschreef een VN-onderzoekscommissie wat er in Gaza gebeurt als een genocide. Als mensheid kunnen we niet toekijken en dit laten blijven gebeuren." Daarbij wijst de Engelsman op organisaties waar gedoneerd kan worden om de situatie te verbeteren.
De discussie over de situatie in Gaza zorgt wereldwijd voor verdeeldheid, en ook de reacties op het bericht van de zevenvoudig kampioen lopen uiteen.
