Isack Hadjar moet toegeven dat een mogelijke rol bij Red Bull Racing, als teamgenoot van Max Verstappen, hem behoorlijk nerveus maakt. Tegelijkertijd kan de Fransman niet wachten om zichzelf te meten met de ‘beste coureur ter wereld’.

Hoewel Red Bull Racing nog niets heeft bevestigd, melden verschillende media dat Hadjar komend seizoen promotie krijgt. De 20-jarige coureur debuteerde dit jaar in de Formule 1 met een moeizame start: zo gleed hij in Australië al van de baan in de formatieronde, nog voordat de race officieel was begonnen. Toch heeft Hadjar zich daarna sterk herpakt, met als voorlopig hoogtepunt het podium tijdens de Grand Prix van Nederland. Inmiddels wordt de rookie genoemd als opvolger van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing.

Verstappen en Hadjar: 'Wat een line-up!'

Hadjar zal op 22 september te zien zijn in het Canal+-programma Clique. Enkele fragmenten van die uitzending zijn echter al openbaar. Daarin wordt Hadjar gevraagd wat hij ervan zou vinden om de kleuren van Red Bull Racing te verdedigen, als teamgenoot van Verstappen. “Het beangstigt me, maar het is ook ongelooflijk spannend! Mijzelf naast Max zien? Natuurlijk! En wat een line-up zou dat zijn!”, legt Hadjar uit.

Het tweede stoeltje bij Red Bull lijkt de afgelopen jaren wat vervloekt te zijn, maar Hadjar zou de kans met beide handen aangrijpen: “Natuurlijk, het is nog vroeg in mijn carrière, maar ik zou deze kans kunnen krijgen. Je geeft me dezelfde auto als de beste coureur ter wereld, en hij zit pal naast me. Ik krijg de kans om mezelf met hem te vergelijken, en ik heb dezelfde mogelijkheden als hij.”

Toch benadrukt Hadjar dat er momenteel nog niets is besloten. Dat hij wordt genoemd als toekomstige Red Bull-coureur, vindt hij niet bijzonder. Daarvoor worden de Red Bull-junioren immers opgeleid: “Je verklapt eigenlijk niets, het is de koers. Het staat geschreven.”

