Monza-zege markeert ommekeer: 'Alles klopte: lichaamstaal Max Verstappen, feedback...'

De Italiaanse Grand Prix betekende voor Max Verstappen en Red Bull een broodnodige opsteker. In Monza domineerde de Nederlander verrassend en kwam hij met liefst negentien seconden voorsprong op Lando Norris als eerste over de finish. Hoofdmonteur Matt Caller sprak na afloop in de podcast The Inside Track vol trots over het geslaagde weekend én over Verstappen zelf.

Caller merkte direct dat er een ander gevoel hing binnen het team. "Het is al een tijdje geleden dat we nog eens wonnen. Ik ben zelfs vergeten wanneer Max voor het laatst op pole stond, misschien Miami? Nu hadden we vanaf het begin van het weekend het gevoel dat we een kans maakten. Wellicht zagen de engineers dat iets anders, maar in de garage merkte je het meteen."

Artikel gaat verder onder video

Grote verandering zorgt voor nieuwe dynamiek bij Red Bull Racing

Volgens Caller zat dat gevoel in meerdere kleine details. "Het heeft te maken met lichaamstaal, de feedback van Max, het runplan en wat je in de sessies doet. Alles samen zorgde voor het gevoel van vroeger: net wat meer gemak, net wat meer vertrouwen in de beslissingen die we namen. Max leek zich comfortabeler in de auto en duwde hem tot de limiet, precies waar dat nodig was." Eerder merkte de Nederlander al op dat er sinds de komst van Mekies veel is veranderd binnen het team.

Keuzes bij Red Bull vielen positief uit voor Max Verstappen

De laatste weken verliepen heel anders, legt de hoofdmonteur uit. "We moesten, zoals Max ook zei, behoorlijk veel proberen met de afstelling. Een beetje schieten in het wilde weg om snelheid of vertrouwen te vinden. In Italië voelde het echter alsof de keuzes die we direct maakten ons meteen in een goede window brachten." Dat gevoel was er al vroeg in Monza: "Wij spelen als monteurs misschien meer een rol op de achtergrond als het gaat om feedback geven of besluiten nemen, maar je krijgt snel door of het een goede richting is. Dit keer zaten we er meteen goed bij."

Nog niet te vroeg juichen

Toch weigert Caller te vroeg te juichen. "Het kan natuurlijk baanspecifiek zijn. We hebben dit jaar bij veel teams gezien dat je het ene weekend razendsnel kunt zijn, en het weekend erna ineens middenmoot. Daar zit soms geen logica in. Maar dit keer konden we onze sterke punten benutten: stap voor stap verbeteren en slimme beslissingen nemen."

Teamwork in de fabriek

Caller benadrukt daarnaast het werk van Red Bull buiten de baan. "Het team in de fabriek deed geweldig werk door op vrijdagavond al met simulaties aan de slag te gaan. Daardoor wisten we dat we zaterdag waarschijnlijk weer een stap voorwaarts konden zetten. Soms werkt dat niet, soms wel, maar dit was een bijna perfect uitgevoerd weekend waarin iedereen steeds weer iets wist toe te voegen."

Max Verstappen denkt vooruit

Tot slot spaarde Caller zijn lof voor Verstappen niet. "Max is fenomenaal in zijn feedback en in hoe goed hij de auto kan aanvoelen. Maar hij denkt ook verder vooruit: wil ik een auto voor de kwalificatie of een auto voor de race? Dat onderscheid is cruciaal, en dit weekend wist hij beide te combineren. De keuzes en de input die hij gaf, maakten uiteindelijk het verschil."

Gerelateerd