Max Verstappen is blij met de aanstelling van Laurent Mekies als teambaas en CEO van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen voelt dat de energiedrankfabrikant stappen aan het zetten is sinds het vertrek van Christian Horner. Dat zou onder andere te maken hebben met de achtergrond van Mekies in engineering.

Het gaat dan maar om twee Grands Prix, maar Verstappen is toch wel mooi de coureur die na de zomerstop de meeste punten heeft gescoord. Hij werd tweede tijdens zijn thuisrace op het Circuit Zandvoort achter Oscar Piastri, terwijl Lando Norris zijn motor opblies. Vervolgens won de Limburger de Grand Prix van Italië vanaf de pole position. Norris kwam als tweede over de streep, nadat hij na een slechte pitstop een plekje terugkreeg van Piastri. Horner werd in juli ontslagen en Mekies werd benoemd als diens opvolger. Volgens Verstappen stelt de Fransman de juiste, logische vragen, wat cruciaal blijkt bij de set-up van de RB21.

Mekies stelt de juiste vragen

"Tot nu toe hadden we een boel races waarin we een beetje van links naar rechts schoten met de afstelling van de auto", vertelde Verstappen tegenover de media. "Het waren vrij extreme veranderingen, wat liet zien dat we de controle kwijt waren geraakt. We begrepen niet helemaal wat we moesten doen. Maar Laurent die een achtergrond heeft in engineering, stelt de juiste vragen tegen de engineers, logische vragen. Dus ik denk dat dat heel goed werkt. Daarnaast probeer je dingen te begrijpen van wat je hebt uitgeprobeerd, en dan kom je op een punt waarbij je een beetje een idee van een richting krijgt. Daar bleven we aan werken."

Passagier in de auto

Verstappen zag tijdens de Dutch Grand Prix al de verbetering. "Ik voelde echt dat we in Zandvoort al een stap hadden gezet die goed werkte, voordat we nog een stap zette [in Italië] die opnieuw wat beter voelde. Hiervoor voelde ik me als een passagier in de auto. We hadden een aantal races waar de balans er gewoon niet was. Nu zit er eindelijk wat meer balans in de auto en dan gedragen de banden zich ook normaler."

