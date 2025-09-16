Waarom voorbereiding op 24h-Nürburgring 2026 enorme uitdaging wordt voor Verstappen

Max Verstappen hoopt ooit mee te doen aan de 24-uursrace op de Nürburgring Nordschleife - misschien zelfs in 2026 al. Hij heeft natuurlijk niet voor niets zijn GT3-licentie behaald. Maar door de Formule 1 heeft de coureur van Red Bull Racing een druk schema. De aankomende 57. ADAC Barbarossapreis wordt daarom cruciaal.

Verstappen heeft het proces om zijn GT3-licentie te behalen met vlag en wimpel doorlopen. Afgelopen vrijdag ging hij bij de academie van de DMSB, de Duitse motorsportbond, de schoolbanken in. Hij moest een cursus volgen en examen doen om zijn Permit B te krijgen. Verstappen moest op de zaterdag tenminste 14 incidentvrije ronden voltooien in een Categorie B-auto tijdens de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Ook dit lukte met de teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP. Hij heeft daarom zijn Permit A mogen aanvragen, de licentie om met een GT3-auto te mogen racen op de Nordschleife.

Emil Frey Racing

GPFans kan bevestigen dat Verstappen momenteel van plan is om op 27 september - tussen Azerbeidzjan en Singapore - mee te doen aan de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de NLS. Dat moet gebeuren met de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Verstappen is al bekend met de Zwitserse formatie, aangezien zijn eigen team Verstappen.com Racing er een samenwerking mee heeft. Zijn protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen leiden het Gold Cup-klassement in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS met een Emil Frey-Ferrari, en Vermeulen rijdt daarnaast nog in de DTM. Verstappen heeft simulatorwerk gedaan op het hoofdkwartier van Emil Frey Racing.

© SRO/JEP | Lulham en Vermeulen met de Emil Frey-Ferrari in de GT World Challenge

24 uur van de Nürburgring

De ADAC RAVENOL 24h-Nürburgring clasht in 2026 niet met een Grand Prix van de Formule 1 en dus zou het voor Verstappen mogelijk zijn om aan de prestigieuze wedstrijd mee te doen. Dat is ook het doel van de Nederlander. "Om hier deel te nemen aan de 24-uursrace, in een GT3-auto, zou fantastisch zijn", liet hij weten na het behalen van zijn Permit A.

Het voorbereiden op de 24h-Nürburgring zal echter pittig worden. Verstappen heeft namelijk na de 57. ADAC Barbarossapreis nog maar één kans om op de Nordschleife uit te komen met een GT3-auto: de NLS-seizoensfinale op 11 oktober. Aan de NLS-races van 2026 deelnemen voor de 24h-Nürburgring is niet mogelijk vanwege de Formule 1.

NLS1 valt volgend jaar samen met de Grand Prix van China op 14 en 15 maart, NLS2 valt samen met de Grand Prix van Japan op 28 en 29 maart en NLS3 valt samen met de Grand Prix van Bahrein op 11 en 12 april. Meedoen aan de ADAC 24h-Nürburgring Qualifiers, twee races van ieder 4 uur waarbij je een voordeeltje kan krijgen voor de daadwerkelijke kwalificatie, zal tevens niet lukken voor Verstappen. Deze vinden plaats op 18 en 19 april tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

De ADAC RAVENOL 24h-Nürburgring wordt gehouden op 16 en 17 mei tussen de Grands Prix van Miami en Canada, maar Verstappen kan hier zich tussen oktober en mei dus alleen op voorbereiden op de simulator.

