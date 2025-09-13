Mol ziet grote verandering bij Red Bull na winst Italië: "Dat kon hij met Horner niet"
Max Verstappen schreef de afgelopen F1 Grand Prix van Italië op zijn naam. Het is Olav Mol opgevallen dat het systeem binnen Red Bull Racing was veranderd voor het raceweekend op Monza. Dat zou, onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies, cruciaal zijn geweest voor de uiteindelijke overwinning.
Verstappen pakte de pole position op het Autodromo Nazionale Monza. Zijn start was niet perfect en hij verloor eventjes de leiding aan Lando Norris. Het duurde maar vier ronden of de Limburger pakte de McLaren-coureur terug. Hij sloeg een gat en kwam met een voorsprong van meer dan 19 seconden op Norris en diens ploegmaat Oscar Piastri aan de finish. Verstappen zou na de derde vrije training voet bij stuk hebben gehouden om een achtervleugel voor de kwalificatie en de race te gebruiken met minder downforce, terwijl de engineers naar verluidt hadden geadviseerd om een achtervleugel met iets meer downforce te gebruiken.
Normale motorstand vanaf eerste vrije training
"Ze hebben echt wel wat gevonden, maar ze hebben ook het systeem veranderd", begon Mol bij De Stamtafel van het Ziggo Sport Race Café. "Ik vind het heel bijzonder dat [Red Bull-hoofdadviseur] Helmut Marko keurig roept: 'Vroeger reden we op vrijdag altijd met een rustig motorstandje en als we het dan op zaterdag omhoog schroeven, dan komt er wel drie of vier tienden bij'. Maar ze kwamen dan andere verrassingen tegen, dus ze zijn [op Monza] vanaf het eerste moment met de normale motorstand gaan knallen. En toen ontdekten ze dat ze de auto beter voor elkaar hadden."
Data is niet heilig
"Ze leunen ook wat minder op de simulator. Data is niet heilig", vervolgde de commentator. "Als je alleen maar op de data afgaat en je probeert dat allemaal te bereiken, dan ben je bezig met iets wat misschien anders voelt, wel te creëren omdat de data zegt: 'Ja, maar, dít is het beste'. Maar als de coureur iets anders zegt... Max heeft daar ook zijn poot stijf gehouden voor de kwalificatie." Het juist niet veranderen van de afstelling na een relatief heftige discussie met de engineers en de poleronde die uiteindelijk volgde, leidde Verstappen ertoe om na de kwalificatie te zeggen: "Het werkte." Mol voegde toe: "Max kan met Laurent Mekies op een engineeringniveau praten. En dat kon hij met Christian Horner gewoon niet."
