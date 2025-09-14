Fernando Alonso streed in 2010 om het Formule 1-wereldkampioenschap, toen hij nog voor Ferrari uitkwam. Hij speelde mentale spelletjes met zijn rivalen om op elk vlak te proberen de overhand te hebben. Toenmalig Red Bull Racing-coureur Mark Webber zou volgens Alonso hebben toegegeven dat hij op een cruciaal moment was gecrasht na uitspraken van de Spanjaard.

2010 was een ontzettend spannend F1-seizoen dankzij de titelstrijd tussen Sebastian Vettel en Webber van Red Bull, Alonso van Ferrari, en Lewis Hamilton en Jenson Button van McLaren. Webber kwam als kampioenschapsleider naar Zuid-Korea, waar op het gloednieuwe circuit in Yeongam werd gereden. Het regende pijpenstelen en dus werd een deel van de race verreden achter de safety car met tussendoor een rode vlag. Webber crashte een ronde na de herstart, terwijl bij Vettel de Renault-krachtbron de geest gaf. Alonso zou de overwinning pakken in Zuid-Korea en de leiding in de tussenstand overnemen. Vettel won echter later in Brazilië en Abu Dhabi om zo Alonso met 4 punten te verslaan. De Ferrari was de mindere auto van de drie topteams en dus probeerde Alonso mentale trucjes toe te passen.

Artikel gaat verder onder video

Webber crashte na uitspraken Alonso

"Ik herinner me een race, Zuid-Korea in 2010. Er was een rode vlag tijdens de race, omdat het zo nat was en je overal aquaplaneerde", vertelde Alonso in een video van Aston Martin. "We stopten op de grid en ik was de eerste die achter Webber stond. Ik liep naar hem toe op de grid en ik vertelde hem: 'Het circuit is er echt slecht aan toe met dit soort aquaplaning. Het zou een ramp zijn, als we de race nu hervatten.' En ik zei het, toen ik wist dat de race bijna hervat zou worden. Hij vertelde me later dat ik hem had laten denken dat het circuit er slechter aan toe was dan dat het daadwerkelijk was. En hij was meteen na de herstart gecrasht."

Interviewer Jake Humphrey noemde hem een "sluwe duivel". Alonso legde verder uit: "Ik probeerde die dag gewoon alles wat ik er aan kon doen om de race te winnen en het kampioenschapsgevecht in leven te houden."

Bekijk de beelden van de welbekende crash hier.

Related image

Gerelateerd