Het kan niemand ontgaan zijn dat Max Verstappen dit weekend in actie komt op de Nordschleife. De Nederlander werd vanmiddag al op het circuit gespot en geeft nu zelf ook tekst en uitleg over het raceweekend.

Verstappen was eerder dit jaar nog onder de naam Franz Hermann op het Duitse circuit te vinden. De viervoudig kampioen heeft daarnaast laten optekenen dat hij ooit de legendarische 24-uursrace op dit circuit wil rijden. Daarvoor moet hij echter wel een speciaal rijbewijs behalen, en dat is dan ook het doel van dit weekend.

Verstappen kan niet wachten

"Dit weekend ben ik op de Nordschleife met als doel de verplichte racelicentie te behalen, die nodig is om hier in een GT3-auto te racen, want dat zou ik geweldig vinden," opent Verstappen op zijn eigen site. "De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje met circuits waar ik op wil racen, omdat het extreem uitdagend en veeleisend is, met zijn enorme lengte en krappe, historische lay-out. Ik kan niet wachten!" Daarbij laat hij optekenen: "Racen is niet alleen mijn beroep, maar ook mijn hobby."

Max Verstappen in actie in Duitsland, op jacht naar de A Permit op de Nordschleife.



Reed onder meer twee verplichte rondjes achter instructeur. pic.twitter.com/9YRcMjNZL6 — Erik van Haren (@ErikvHaren) September 12, 2025

